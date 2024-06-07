«كهرباء دبي» تعتمد الاستدامة في جميع عملياتها

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الإمارات تعد من الدول الرائدة في مجال العمل المناخي، ولديها مشاريع ضخمة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، ورفع كفاءة الطاقة للحد من الانبعاثات، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ مشاريع رائدة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة، ضمن مزيج الطاقة في دبي، في إطار استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يُعقد هذا العام، تحت شعار «معاً نستعيد كوكبنا».

أضاف معالي الطاير: «كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، نعتمد الاستدامة في جميع عملياتنا التشغيلية، ولدينا مشاريع كبرى للطاقة المتجددة والنظيفة، نسهم من خلالها في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، ومواكبة الدور الريادي لدولة الإمارات وإمارة دبي في العمل المناخي، ومن أهم المشاريع التي ننفذها، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».

مشروع

ونفذت هيئة كهرباء ومياه دبي مشروع الهيدروجين الأخضر، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ويدعم المشروع مساعي دولة الإمارات لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر، ويسهم في تحقيق أسعار تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي يتم بشكل أساسي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة.

وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، على تنفيذ محطة لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون يومياً.

ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، باستخدام الطاقة الشمسية.

مبادرة

وأطلقت الهيئة «مبادرة الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية عام 2014، لإنشاء بنية تحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتعزيز التنقل الأخضر، والمساهمة في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم.

وتصدر الهيئة تقريرها السنوي للاستدامة منذ عام 2013، وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، ورسخت الهيئة مكانتها في هذا المجال بانضمامها إلى المجتمع الذهبي التابع للمبادرة العالمية لإعداد التقارير، وكذلك برنامج «رواد المعايير»، الذي أطلقته المبادرة، ويشمل 100 مؤسسة عالمية.

ويشكل تقرير الاستدامة السنوي الذي تصدره الهيئة مرجعاً مفيداً وشفافاً وموثوقاً لكل إنجازاتها وجهودها على مدار عام كامل.

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