سلطان بن أحمد: المكانة المرموقة لجامعة الشارقة تعكس الاهتمام اللامحدود لتطويرها

المصدر: الشارقة - البيان

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أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بالمكانة المرموقة التي بلغتها الجامعة، وسط نظيراتها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مشيراً سموه إلى أن ذلك يعكس الاهتمام اللامحدود بالجامعة والجهود الكبيرة لتطويرها في كل المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء الجامعة، حيث أكد سموه أن جامعة الشارقة باتت ضمن الأفضل بين جامعات العالم طبقاً لعدد من التصنيفات منها: تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي، وتصنيف هيئة كيو إس، وكذلك في مؤشر الاقتباسات والاستشهادات في البحوث والدراسات العلمية، وتصنيف شنغهاي العالمي للجامعات في التخصصات الإكلينيكية، بالإضافة إلى حلولها في المركز الأول على مستوى الدولة من حيث عدد الأبحاث المنشورة وعدد الاستشهادات في قواعد البيانات العالمية.

واعتمد المجلس موازنة الجامعة للعام الأكاديمي 2024/2025 والتي بلغت ملياراً و171 مليون درهم، كما اعتمد المجلس تخريج 1865 طالباً وطالبة أنهوا متطلبات التخرج في فصل الربيع 2023/2024، منهم 56 في برامج الدكتوراه و294 في برامج الماجستير و18 في برامج دبلوم الدراسات العليا و1497 في برامج البكالوريوس. واعتمد المجلس تأسيس عدد من المراكز المتخصصة وهي «مركز الشارقة الذكي لإدارة مخاطر الطقس والتغيرات المناخية»، ومركز «بحوث الحفاظ على المياه والبيئة»، و«مركز الشارقة لاستطلاعات الرأي العام»، إلى جانب استحداث درجة أكاديمية بعنوان (أستاذ متمرس Emeritus Professor).

ووافق المجلس على توصيات اللجان الفرعية والتي تضمنت تقارير اللجنة المالية، والأكاديمية، والالتزام والتدقيق الداخلي، والتوطين، كما اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية للجامعة 2024 - 2030، ووافق المجلس على ترقية 24 عضواً من أعضاء هيئة التدريس.

واطلع المجلس على تقرير أداء وإنجازات الجامعة للأعوام الأكاديمية السابقة، حيث تمكنت الجامعة من تحقيق معظم مؤشرات الأداء والتحضير لخطتها الاستراتيجية القادمة للفترة (2024 - 2030) بناءً على نتائج التقييم وما يستجد من فرص وتحديات.

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