الإمارات تحتفي بالمتعافين من مرض السرطان غداً

المصدر: أبوظبي – جميلة إسماعيل

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تحتفي الإمارات غداً، بالمتعافين من مختلف الأمراض السرطانية، بعدما أصبح المرض قابلاً للشفاء بنسبة 70 %، حيث يهدف الاحتفاء إلى بث الأمل في روح المرضى وأسرهم وتعزيز التوعية بأن المريض يعيش حياة طبيعية بعد إنهاء العلاج، وتغيير نظرة المجتمع للمرض بأنه قاتل ولا سبيل للنجاة منه.

وأكد أطباء، أن المراجعات الطبية بمثابة السلاح الواقي ضد عودة المرض، وأنه يجب تغيير نظرة المجتمع بأنه لا سبيل للنجاة منه وتشخيصه لا يعني حتمية الوفاة، كما طالبوا بضرورة عدم وقوع المتعافين في التفكير السلبي بعودة إصابتهم بالمرض.

وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، مقرر الجمعية الخليجية للأورام: «أعداد المتعافين من السرطان في تزايد مستمر بفضل تقدم الطب الحديث، وتوفر جميع طرق العلاج في الدولة، بدعم كبير من قيادتنا الرشيدة التي توفر جميع الخدمات والمعدات والخبرات العالمية في الدولة، ما يعزز فرص التعافي من مرض السرطان الذي يعد من أبرز أسباب الوفاة عالمياً».

وأفاد بأن الهدف من الاحتفاء الذي سينظم في مكتبة محمد بن راشد في دبي، هو تعريف المجتمع بقصص نجاح علاج السرطان في الدولة، حيث إن هذه القصص تلعب دوراً مهماً جداً في دعم المرضى المصابين بالسرطان وأسرهم من الناحية النفسية. وأشار إلى أن أكثر من 70 % من مرضى السرطان يتعافون من المرض، ويعودون إلى ممارسة حياتهم الطبيعية من خلال التزامهم بخطة العلاج الخاصة بهم، مشدداً على ضرورة عدم وقوع أو استسلام المتعافين من السرطان في التفكير السلبي بعودة إصابتهم بالمرض، ومنح أنفسهم فرصة عيش حياة طبيعية، والالتزام التام بالمراجعات الطبية.

حياة صحية

بدوره، أفاد الدكتور فلاح الخطيب، استشاري علاج الأورام، بأنه يجب دعم الناجين والمتعافين من مرض السرطان، ونشر الوعي بسبل عيشهم حياة صحية وإيجابية بعيدة كل البعد عن التفكير السلبي، وترسيخ ثقافة مجتمعية وصحية بعد قهرهم المرض.

قصص نجاح

وأوضح الدكتور محمد البشير، استشاري الجراحة العامة وجراحة الثدي، بأن الإمارات تزامناً مع الشهر العالمي للمتعافين والناجين من السرطان، تحتفي بالعديد من قصص نجاح علاج السرطان في الدولة، وهذا في حد ذاته يسهم في دعم المرضى المصابين بالسرطان وأسرهم من الناحية النفسية. وأضاف: «أعداد المتعافين من السرطان في تزايد مستمر نتيجة تقدم قطاع الطب الحديث، وتوفر جميع طرق وإمكانات العلاج، بدعم القيادة الرشيدة».

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