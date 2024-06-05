لجنة الصداقة في «الوطني » تبحث التعاون مع مجلس النواب المالطي

المصدر: أبوظبي - وام

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بحثت مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع افتراضي، أمس، مع لجنة الصداقة البرلمانية في مجلس النواب بجمهورية مالطا، سبل تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي، ومجلس النواب المالطي.

وترأست الاجتماع سارة محمد فلكناز، رئيسة اللجنة، ومايكل فاروجيا، رئيس اللجنة في مجلس النواب المالطي، بمشاركة أعضاء المجموعة كل من مروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تبادل أفضل الممارسات والخبرات البرلمانية، والتنسيق والتعاون حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية.

وأكد الجانبان أهمية توقيع مذكرة تعاون برلمانية لتفعيل مختلف أوجه التعاون بين الجانبين، ودعم توجهات حكومتي البلدين، وحرصهما على تفعيل التعاون في مختلف المجالات.

وأكدت سارة فلكناز، أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية، التي تعد أداة قوية لتعزيز العلاقات بين الدول، وتسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتعزيز التفاهم بين مختلف الثقافات.

واستعرض أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، نهج دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة والشباب، وجهودها في مجالات مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة والاستدامة.

من جهته، أكد مايكل فاروجيا عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، منوهاً بأنها تمثل نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول في مختلف القطاعات، معرباً عن تطلعه إلى تطوير العلاقات البرلمانية، من خلال الزيارات والاجتماعات المتبادلة.

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