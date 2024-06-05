شرطة دبي تطلع على إبداعات طلبة مدارس حماية

المصدر: دبي - البيان

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اطلع اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بحضور اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، ونائبه العقيد الدكتور محمد الجناحي، وخالد منصور العوضي، مؤسس شركة رمال لإنترنت الأشياء، وعدد من الضباط، على عدد من إبداعات طلبة مدارس حماية للبنين التابعة لشرطة دبي، والمتمثلة في مشاريع مصغرة ابتكارية يتم من خلالها الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في خدمة الإنسان.

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على دعم واحتضان الطلبة الموهوبين، وتشجيعهم على الإبداع والعطاء، وتوثيق علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات والجهات التعليمية الرائدة في الدولة، ضمن جهودها لتطوير الكفاءات التخصصية، والاطلاع على أبرز الأبحاث العلمية وأحدث المستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال اكتشاف مواهب الطلاب، إلى جانب تبادل المعارف والخبرات بين الطرفين.

وأشاد خالد العوضي، بالشراكة بين شرطة دبي، وشركة رمال لإنترنت الأشياء، ودعمها للشركات الإماراتية الناشئة في مجال البرمجة وتطوير الأجهزة الذكية، ما يساهم في تقديم حلول متطورة ومبتكرة في مختلف المجالات.

وأوضح العوضي، أنه إيماناً من شركة رمال لإنترنت الأشياء بترسيخ علاقة الشراكة مع شرطة دبي في مجال اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين، قامت الشركة بعقد ورش تدريبية على مدار ثلاثة أيام لتعزيز مهارات البرمجة وتطوير الأجهزة الذكية لدى طلبة مدارس حماية، من خلال استخدام ألواح تطوير مفتوحة المصدر مصنعة محلياً لأغراض التعليم وتنفيذ المشاريع.

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