إطلاق مجموعة دعم تقني لتطبيق بنود «إعلان COP28 الإمارات»

المصدر: بون - وام

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أعلنت رئاسة COP28 عن إطلاق مجموعة التعاون التقني المشترك لدعم تطبيق بنود «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، وذلك خلال فعالية حملت عنوان «حشد جهود العمل المناخي، وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً»، ضمن مؤتمر بون لتغير المناخ، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 13 يونيو الجاري.

تُمثل هذه الفعالية علامة فارقة في تحقيق تقدم بتطبيق «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي» لتبني وتحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.

كان الإعلان عن مجموعة «التعاون التقني المشترك» (TCC) قد تم لأول مرة في يوم «الغذاء والزراعة والمياه» ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء الدوليين المتعاونين لتقديم الدعم التقني للدول والمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان.

وأكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـ COP28، أهمية إطلاق هذه المجموعة وقال، إن COP28 تمكن من إبراز أهمية وتأثير العلاقة بين كل من المناخ والغذاء والزراعة على أعلى المستويات، وشهد يوم الغذاء والزراعة والمياه في COP28 مجموعة من الإعلانات الرئيسية حول ندرة المياه العالمية والأمن الغذائي.

وأوضح أن «إعلان COP28 الإمارات» بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي شهد تأييداً دولياً ضخماً بلغ حتى الآن 159 دولة، تشكل أكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي القائم على الزراعة، و70 % من مزارعي العالم، و80 % من الانبعاثات العالمية الناتجة عن الزراعة.

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