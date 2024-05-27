مؤتمر أبوظبي يدعو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في علاج الأمراض الجلدية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا مؤتمر أبوظبي الدولي للأمراض الجلدية والتجميل في نسخته العاشرة إلى ضرورة الوقوف على المستجدات في طب الأمراض الجلدية، خصوصاً ما يتعلق باستخدام الأدوية البيولوجية لعلاج بعض الأمراض المستعصية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في علاج الأمراض الجلدية، وتقنيات الليزر والحقن الحديثة والآمنة في الطب التجميلي.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله التي تواصلت على مدى ثلاثة أيام في أبوظبي، بضرورة تعميق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والتعاون مع شركات الأدوية لإنتاج أدوية بيولوجية لعلاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما والثعلبة الشديدة، خصوصاً وأن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أتاحت تقديم علاجات جديدة ومبتكرة إلى المرضى بنمط أسرع وأكثر كفاءة، مما أدى إلى تحسين وصول المريض إلى الأدوية الحيوية.

وأكد مؤتمر أبوظبي الدولي للأمراض الجلدية والتجميل في نسخته العاشرة على أهمية اتباع البروتوكولات العلاجية العالمية والتخطيط لبروتوكول وطني لمعظم حالات الأمراض الجلدية الشائعة بناءً على آخر التوصيات العالمية، وإشراك الأطباء المقيمين في مراحل إعداد وتنظيم الأنشطة العلمية القادمة بشكل مكثف واستقطاب أحدث المعدات الطبية لعلاج الأمراض الجلدية.

وشدد المؤتمر على أهمية التعليم والتثقيف الصحي، وأخذ المعلومات الطبية والحصول على الاستشارات من المختصين وليس من المؤثرين لتجنب المضاعفات والمشكلات الصحية الناجمة عن المعلومات المغلوطة، وطرق العلاج الخاطئة، والاستخدامات الخاطئة للكريمات والحقن وغيرها، حيث تقدم وسائل التواصل الاجتماعي في الغالب معلومات خاطئة عن الطرق المختلفة في التجميل، حيث أظهرت الدراسات والأبحاث الحديثة أن 84% من المعلومات الصحية التي تصدر عن مؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيحة، ولا تصدر عن مختصين، وتصدر عن أناس ليس لديهم أي خلفيات طبية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز