سيف بن زايد: الأمل يحدونا بتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اختتمت أمس فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، والذي نظمته مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وشراكة أكاديمية مع أكاديمية ربدان، بمشاركة هي الأكبر منذ انطلاق المعرض في العام 2008.

وخلال المؤتمر المصاحب للمعرض الذي نظمته وزارة الداخلية، وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، معهد ربدان للأمن والدفاع (RSDI)، وهو مركز أبحاث متخصص يركز على دراسات الأمن والدفاع، حيث يهدف المركز لتعميق الفهم لديناميكيات الأمن الإقليمي، وتحديد التهديدات المحتملة والفرص والتحديات.

ودون الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، على حسابه في منصة «X» أمس: «شهدت خلال أعمال مؤتمر آيسنار 2024، إطلاق «مركز ربدان للأمن والدفاع» مركزاً للفكر والرأي المتخصص في الدراسات الأمنية والدفاعية، بشراكة استراتيجية بين أكاديمية ربدان الوطنية المتخصصة في مجالات السلامة والأمن والدفاع، ومعهد الشرق الأوسط في واشنطن، ونتطلع لمخرجات هذا المركز من التحليلات والأبحاث والتوصيات لصانعي السياسات ومتخذي القرار بشأن قضايا الأمن والدفاع المتعلقة بالشرق الأوسط، والأمل يحدونا بتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم».

وعقدت سلسلة من العروض التقدمية والجلسات الحوارية الثرية ضمن منصة «حوارات آيسنار»، التي ناقشت مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بتحديات وحلول الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية.

وبدأت أعمال اليوم الثالث والأخير من «حوارات آيسنار» ضمن منتدى «الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية»، بعرض تقديمي بعنوان «استخدام الذكاء الاستراتيجي لفهم ومواجهة التهديدات المادية وتهديدات الأمن السيبراني».

وخلال أيام المعرض الثلاثة حضر ما يزيد على 25 ألف زائر، بزيادة 30 % مقارنة بالدورة السابقة، حيث سجلت 19 ألف زائر، لمشاهدة والتعرف على أحدث التطورات والابتكارات والتقنيات في مجالات الأمن الوطني والسيبراني والشرطة وإنفاذ القانون.

وشهد المعرض مشاركة 210 عارضين من 35 دولة، ما يمثل زيادة بنسبة 14 % مقارنة بالدورة الماضية.

6 فعاليات

وأطلقت كابيتال للفعاليات، ذراع مجموعة أدنيك للفعاليات، 6 فعاليات جديدة في الدورة الحالية للمعرض، بما في ذلك مركز الأمن السيبراني، منطقة الابتكار، مركز شرطة الانتربول الدولي، منطقة الشركات الناشئة، محادثات آيسنار التقنية ومؤتمر آيسنار الذي نظمته وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة أدنيك لأول مرة.

كما شهد يوم الافتتاح عرضاً لوزارة الداخلية وأعيد عرضه على مدار أيام المعرض تحت مسمى «الضربة الحاسمة»، فيما شهد المؤتمر على مدار يومين نقاشات محورية حول قضايا الأمن والشرطة وإدارة الأزمات .

وشهد جناح وزارة الداخلية، عدة أنشطة، بما في ذلك حوارات وزارة الداخلية، التي تضمنت 22 متحدثاً بارزاً ومتميزاً تناولوا مجموعة من القضايا الأمنية والهامة الأكثر إلحاحاً، وبالإضافة إلى ذلك، أقيمت حفلتان لتخرج منتسبي وزارة الداخلية من برامج ريادية تعزز الأمن والحماية.

وخلال سلسلة من الجلسات الحوارية لوزارة الداخلية في اليوم الثاني، تناول المشاركون عدداً من المحاور المهمة ذات الصلة.

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