الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية

المصدر: دبي - وائل نعيم ونورا الأمير

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كشف تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023 أن الإمارات تصدرت التصنيف العالمي في عدة مؤشرات حكومية مهمة، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية، والخدمات الحكومية المتمحورة حول الإنسان، انسجاماً مع رؤيتها الرامية إلى تقديم تجربة متميزة، ومركزة حول احتياجات المواطنين والمقيمين، كما احتلت المرتبة الأولى في مجال المشاركة العامة والمشتريات الحكومية لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة.



وعلى صعيد التحول الرقمي الحكومي أشار التقرير إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي، حيث عملت على تطوير استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في تقديم الخدمات، وتحسين كفاءة العمل الحكومي، واحتلت المرتبة الثالثة عشرة في مؤشر تطور الحكومة الرقمية، كما احتلت المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر المشاركة الإلكترونية عبر الإنترنت، تشجيعاً منها للمواطنين والمقيمين على المشاركة الفعالة عبر المنصات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات.



12 قطاعاً



وبين التقرير الأول من نوعه عن حالة التحول الرقمي الحكومي في دولة الإمارات في 2023، الذي يغطي 12 قطاعاً حكومياً أن عدد مشاريع التحول الرقمي الحكومي بلغ 395 مشروعاً، وبلغ عدد المستخدمين للهوية الرقمية 7.2 ملايين مستخدم، فيما بلغ إجمالي الخدمات الرقمية 1745 خدمة، منها 242 ذات أولوية، وأن نسبة التحول الرقمي في الخدمات الحكومية 99 %.



وأوضح التقرير أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تضع التفوق الرقمي الحكومي فـي صلب أولوياتها خلال الفترة المقبلة، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، حيث تعمل على بناء المفاهيم والنماذج الحكومية المتجددة، واعتماد أدوات التغيير لتحقيق التحولات الكبرى، وتسـتخدم أحدث التكنولوجيا وتقوم بتصميم سياسات مرنة ومتجددة قابلة للتطبيق على المستوى الإنساني والاقتصادي، لتعزز تنافسية الدولة عالمياً.



ويقدم تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023 رؤية شاملة حول التحول الرقمي في الجهات الحكومية الاتحادية في مختلف القطاعات الحكومية الحيوية، والتي تشمل الاقتصاد، والخدمات المالية، والموارد البشرية، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والثقافة والشباب، كما يتناول التقرير خدمات الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية، وقطاع الأمن والعدل، والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، والبيئة، مستنداً إلى المعلومات والبيانات، التي قدمتها الجهات الحكومة الاتحادية، وعلى بيانات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إضافة إلى المؤشرات العالمية في مجال التحول الرقمي.



وجهة عالمية



وأظهر التقرير أن جهود التحول الرقمي انعكست على مكانة الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والعيش والارتقاء بتجربة الحياة، بفضل تعزيز الحياة الرقمية، وما رافقه من تكنولوجيا التعليم الرقمي، والصحة الرقمية والعدالة الرقمية، وإشراك المجتمع في تصميم وتطوير الخدمات الحكومية، وتجربة إسعاد المتعامل مع الخدمات الحكومية، وتكريس الحق في الوصول إلى المعلومات، وتوفير البيانات في خدمة الأفراد والمؤسسات، مع القياس المستمر لرضا المتعاملين عند استخدام الخدمات الرقمية.

وبحسب التقرير بلغ عدد زوار النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات 17.4 مليوناً ، فيما بلغ عدد الزيارات 27.3 مليون زيارة، بمعدل 50 ألف زيارة يومياً. كما بلغ عدد الخدمات الرقمية الاتحادية والمحلية في هذه النافذة 2792 خدمة، تقدمها 223 جهة اتحادية ومحلية.



وأشار التقرير إلى أن 114 جهة اتحادية ومحلية مستفيدة من الشبكة الإلكترونية الاتحادية «FED net»، و15 ألفاً إجمالي الخدمات المرتبطة بالهوية الرقمية، و260 مزود خدمة للمستفيدين من الهوية الرقمية في القطاعين الحكومي والخاص، كما بلغ إجمالي المستخدمين في المحفظة الرقمية «Digital Vault»

5.3 ملايين مستخدم، وعدد المعاملات في هذه المحفظة 4.4 ملايين معاملة، وبلغت الوفورات المحققة نتيجة مبادرات التحول الرقمي في الحكومة الرقمية 174.5 مليار درهم مجموع التوفير على المتعامل، و14.9 مليار درهم مجموع التوفير على الحكومة، و115.7 مليون ساعة توفير الوقت على الحكومة.



الاقتصاد



وأشار التقرير إلى أن عدد مشاريع التحول الرقمي في قطاع الاقتصاد بلغت 37 مشروعاً، و12 قناة تقدم الخدمات الرقمية، فيما بلغ عدد الخدمات 355 خدمة رقمية، بينها 30 خدمة ذات أولوية، وعدد المتعاملين 2.261 مليون متعامل، و1.372 مليون معاملة. كما بين التقرير أن عدد متعاملي التطبيقات الذكية بلغ 732 ألف متعامل، وتم إنجاز 75 ألف معاملة عبر التطبيقات الذكية، فيما بلغ عدد متعاملي المواقع الإلكترونية 567 ألف متعامل، وتم إنجاز 1.298 مليون معاملة، وبلغ عدد الزوار 6.920 ملايين زائر، كما بلغ عدد معاملات براءات الاختراع 134 طلباً، و59 طلباً لتجديد براءة اختراع.



الصحة



وكشف تقرير التحول الرقمي الحكومي 2023 زيادة في عدد المستخدمين لخدمات الجهات الصحية الرقمية في الدولة، وأرجع هذه الزيادة لعمليات التحديث والتطوير المستمر، وسهولة إنجاز المعاملات على اختلافها عبر أجهزة الهواتف النقالة والألواح الذكية.

وحول أبرز النتائج أظهر التقرير تنفيذ 14 مشروعاً رقمياً في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتوفير 206 خدمات رقمية، يتم توفيرها عبر 12 قناة، فيما وصل عدد المعاملات إلى مليون و336 ألف معاملة، وأكثر من 3 ملايين متعامل، فيما وصل عدد مستخدمي مواقع القطاع الصحي الإلكترونية 1.498 مليون متعامل، وإنجاز 478 ألف معاملة، بإجمالي عدد زوار تخطى سقف الـ2 مليون و689 ألف زائر.



التعليم



وسجل قطاع التعليم في الدولة قفزات غير مسبوقة، من خلال التزامه بتنفيذ التوجه الاستراتيجي للدولة لغايات التحول الرقمي الشامل، ومواصلة العمل للارتقاء بكفاءة الأداء لدى المؤسسات التعليمية، حيث بلغ عدد زائري المواقع الإلكترونية للجهات التعليمية 6.5 ملايين زائر، وتم إنجاز أكثر من 100 مشروع في سبيل التحول الرقمي لأنظمته التعليمية، مخصصاً 17 قناة لتقديم 188 خدمة رقمية، منها 36 خدمة رقمية ذات أولوية، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها العام الماضي 4.1 ملايين معاملة، وجاءت خدمة التسجيل في اختبار الإمارات «إمسات» الأكثر طلباً بمعدل 162 ألف طلب، و55 ألف طلب تسجيل في المدارس الحكومية، و83 ألف طلب تصديق شهادة دراسية.



وأفاد التقرير أن أكثر من 6.3 ملايين جلسة اختبارات عبر المنصات الرقمية تم تنفيذها العام الماضي، وتقديم 2000.7 امتحان إلكتروني في المدارس الحكومية، فيما بلغ عدد المواد في المصادر التعليمية الرقمية 3.9 ملايين، بحجم بيانات متناقلة وصل إلى 10.8 آلاف تيرابايت.

القطاع المالي

وذكر التقرير أن عدد مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي بلغ 39 مشروعاً، وعدد قنوات تقديم الخدمة 6 قنوات، و187 خدمة بينها: 37 خدمة ذات أولوية، و99 ألف متعامل و77 ألف معاملة.

كما بلغ عدد المتعاملين للمواقع الإلكترونية في القطاع المالي 67 ألف متعامل، و76 ألف معاملة، وفي التطبيقات الذكية 32 ألف متعامل و858 ألف معاملة.



الموارد البشرية



وأوضح التقرير أن عدد مشاريع التحول الرقمي في قطاع الموارد البشرية بلغ 27 مشروعاً، و8 قنوات لتقديم الخدمات، و22 خدمة في هذا القطاع، منها 6 خدمات ذات أولوية، فيما بلغ عدد المتعاملين 2.942 مليون متعامل، وأكثر من 10.5 ملايين معاملة.



وأشار التقرير إلى أنظمة الربط الإلكتروني في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، حيث بلغ عدد معاملات الربط مع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل 6.8 ملايين معاملة، والربط عبر ناقل الخدمات المؤسسية مع الجهات الاتحادية غير المشغلة لبياناتي 2.135 مليون، و156 ألفاً في الربط مع الجهات الاتحادية الصحية، و2.595 مليون خدمة الاستفسارات القانونية عن تشريعات الموارد البشرية.



وتم تنفيذ مليون ساعة تدريبية لتنمية المهارات عبر منصة جاهز، وبلغ عدد البرامج التدريبية 106 برامج، وعدد شارات الإنجاز 780 ألف شارة، وعدد المستخدمين 52 ألف مستخدم. كما بلغ عدد مستخدمي نظام إدارة الموارد البشرية «مورد» 83 ألف مستخدم، وإجمالي الإجراءات المستخدمة المنفذة عبر هذا النظام 148 ألف إجراء.



كما بلغ عدد متعاملي الموارد البشرية عبر المواقع الإلكترونية 427 ألف متعاملة، و8.111 ملايين معاملة، وعبر التطبيقات الذكية 2.515 مليون متعامل و2.423 مليون معاملة.



وفيما يخص الخدمات الاستباقية للمواطنين الباحثين عن عمل/ العاملين في القطاع الخاص تم طرح 39 ألف شاغر على منصة منظومة التوظيف، و4 آلاف مستفيد من منظومة تنمية المهارات، و20 ألف مستفيد من منظومة الإرشاد المهني.



المجتمع



وأشار التقرير إلى أن عدد مشاريع التحول الرقمي في قطاع المجتمع بلغ 37 مشروعاً، وعدد الخدمات الرقمية 100 خدمة، منها 20 خدمة ذات أولوية، وعدد تقديم قنوات الخدمة 21 قناة، وبلغ عدد المعاملات 937 ألف معاملة و633 ألف متعامل. وبلغ عدد المتعاملين في قطاع المجتمع عبر المواقع الإلكترونية 384 ألف متعامل، وإنجاز 804 آلاف معاملة، وعبر التطبيقات الذكية 301 ألف متعامل، وتم إنجاز 132 ألف معاملة.



وكانت الخدمات الرقمية الأكثر طلباً معاملات الرعاية الاجتماعية، حيث تم تسجيل 12 ألف معاملة لأصحاب الهمم، و73 ألف معاملة للمساعدة الاجتماعية، و3159 منحة زواج، و442 خدمات مركز الاستشارات الأسرية الخاصة.



الثقافة والشباب



وذكر التقرير أن عدد مشاريع التحول الرقمي في قطاع الثقافة والشباب 18 مشروعاً، و7 خدمات بينها: خدمتان ذات أولوية، وبلغ عدد تقديم قنوات الخدمات 4 قنوات، و199 ألف معاملة، و5841 متعاملاً.

وكانت الخدمات الأكثر طلباً أذونات واستفسارات، حيث تم إصدار 170 ألف إذن تداول وتوزيع الكتب في الدولة و2539 استفساراً عن الخدمات. فيما بلغ عدد معاملات إجمالي تراخيص الأنشطة الإعلامية 8532 معاملة و11.3 ألفاً لأذونات تداول الموارد الإعلامية، وبلغ عدد المتعاملين في هذا القطاع عبر المواقع الإلكترونية 28 ألف متعامل، و198 ألف معاملة.



الجنسية والإقامة



وبين التقرير أن مشاريع التحول الرقمي في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية بلغت 43 مشروعاً، وعدد الخدمات الرقمية 74 خدمة، بينها 15 خدمة ذات أولوية، ويتم تقديم الخدمات الرقمية عبر 5 قنوات، فيما بلغ عدد المعاملات 12.4 مليون معاملة، وعدد المتعاملين 1.386 مليون متعامل.



وفيما يتعلق بالخدمات الأكثر طلباً كانت التصاريح، حيث تم إصدار 16 مليون تصريح دخول، و2.751 مليون معاملة تصريح إقامة و1.024 مليون معاملة تجديد تصريح إقامة، و1.473 مليون معاملة إصدار بطاقة هوية و3.539 ملايين معاملة تجديد بطاقة الهوية.



كما بلغ عدد المتعاملين في قطاع الجنسية والإقامة والزيارة والشؤون الخارجية عبر المواقع الإلكترونية 985 ألف متعامل، و11.7 مليون معاملة، وعبر التطبيقات الذكية 388 ألف متعامل، وعدد المعاملات 770 ألف معاملة.



الأمن والعدل والقضاء



وأوضح التقرير أن عدد مشاريع التحول الرقمي في قطاع الأمن والعدل والقضاء 15 مشروعاً، وعدد قنوات تقديم الخدمات الرقمية 7 قنوات، فيما بلغ الخدمات الرقمية 252 خدمة، بينها 29 خدمة ذات أولوية، وبلغ عدد المتعاملين في هذا القطاع 6.5 ملايين متعامل وعدد المعاملات 3.73 ملايين معاملة، وكانت الخدمات الرقمية الأكثر طلباً الخدمات المرورية، حيث بلغ عدد معاملات المخالفات المرورية 1.208 مليون معاملة، وتم إصدار 141 ألف رخصة قيادة مركبة و252 ألف تجديد رخصة قيادة مركبة. وبلغ عدد معاملات خدمات النيابات الاتحادية 187 ألف خدمة، و31 ألف خدمة للمحاكم الاتحادية.

كما بلغت نسبة جلسات التقاضي عن بعد 94 % بواقع 225 ألف جلسة، وعدد معاملات المحامي الذكي 1526 معاملة، كما بلغ عدد الاتصالات المرئية لتقديم خدمة كاتب العدل الرقمي عن بعد 111 معاملة، وبلغ عدد الاستشارات الأسرية عن طريق الذكاء الاصطناعي 3714 استشارات.



كما بلغ عدد المتعاملين في قطاع الأمن والعدل والقضاء عبر المواقع الإلكترونية 2.996 مليون متعامل و1.506 مليون معاملة، وعبر التطبيقات الذكية 2.917 مليون متعامل و2.220 مليون معاملة.

البنية التحتية والخدمات اللوجستية



وذكر التقرير أن عدد مشاريع التحول الرقمي في قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية بلغ 42 مشروعاً، و177 خدمة رقمية، بينها 34 خدمة ذات أولوية، وعدد قنوات تقديم الخدمات الرقمية 15 قناة، فيما بلغ عدد المتعاملين 705 آلاف متعامل، و1.3 مليون معاملة، وبلغ عدد المتعاملين قطاع البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية عبر المواقع الإلكترونية مليون متعامل، و983 ألف معاملة، وعبر التطبيقات الذكية 623 ألف متعامل، و285 ألف معاملة.



البيئة



وأظهر التقرير أن عدد مشاريع التحول الرقمي في قطاع البيئة بلغ 5 مشاريع، و3 قنوات لتقديم الخدمات، و103 خدمات رقمية، بينها 12 خدمة ذات أولوية، بينما بلغ عدد المتعاملين 67 ألف متعامل، و384 ألف معاملة.



وبلغ عدد المتعاملين قطاع البيئة عبر المواقع الإلكترونية 33 ألف متعامل، و201 ألف معاملة، وعبر التطبيقات الذكية 34 ألف متعامل، و184 ألف معاملة.



نجاح إماراتي



بين التقرير أن النجاح الذي حققته حكومة الإمارات في مجال التحول الرقمي الحكومي تحقق عبر سلسلة من المبادرات والاستراتيجيات، التي تم وضعها وتنفيذها من أجل هذه الغاية، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021 - 2025، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، السياسات الوطنية للأمن السيبراني وذات العلاقة بالتحول الرقمي، استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 بلوك تشين، استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وغيرها من المبادرات المدروسة، والموجهة على نحو دقيق للارتقاء بمستوى الحياة، وتحسين حياة الناس في دولة الإمارات.

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