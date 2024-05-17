نهيان بن مبارك: مكافحة الأمراض النادرة تتطلب استراتيجية إقليمية فعالة 

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحضور ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، انطلقت أمس في أبوظبي فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأمراض النادرة، بتنظيم مدينة برجيل الطبية، ويجمع هذا الحدث البارز الذي يستمر 4 أيام ويختتم أعماله الأحد المقبل، 141 متحدثاً، من بينهم 51 خبيراً دولياً من 27 دولة.

وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أهمية تطوير الرعاية الصحية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الأمراض النادرة لتقديم أفضل رعاية لشعبنا وإبقاء دولة الإمارات بين أفضل الدول في هذا المجال، كما أكد التزام دولة الإمارات القوي بالصحة العامة وتطوير المعرفة الطبية.

وأضاف معاليه: «في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحن ملتزمون في دولة الإمارات بالوقاية من الأمراض وعلاجها ورعاية المرضى، نهجنا شامل في تعزيز الرعاية الصحية الوقائية ضد الحالات التي تسبب المرض، وفي الوقت نفسه نبحث دائماً عن طرق فعالة لتشخيص وعلاج وإدارة الأمراض، سواء كانت شائعة أم نادرة».

وأضاف: «نؤمن بأننا بحاجة إلى استراتيجية إقليمية فعالة تكون فيها مكافحة الأمراض النادرة أولوية صحية وطنية وإقليمية».

ويشارك بالمؤتمر أطباء من مختلف التخصصات، إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية الآخرين وطلاب العلوم والعلوم الطبية والباحثين والمختبرات وشركات الأدوية ومؤسسات الرعاية الصحية والمرضى وأسرهم، ويحضر هذا التجمع أكثر من 1100 متخصص وباحث، %20 منهم من خارج الدولة، يمثلون 38 دولة، بينما يتضمن المؤتمر أكثر من 41 جلسة، إلى جانب ورش العمل، و140 متحدثاً، وأكثر من 50 خبيراً دولياً.

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