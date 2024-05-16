20 ألف زائر إماراتي لمعرض الخدمة الوطنية للتوظيف

المصدر: دبي - البيان ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت أمس فعاليات الدورة السابعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، في مركز دبي للمعارض «DEC»، في مدينة إكسبو دبي.

وأتاح المعرض، الذي شاركت فيه أكثر من 70 شركة ومؤسسة حكومية وخاصّة، تمثّل 30 قطاعاً مختلفاً، العديد من الفرص المهنية للمشاركين من خريجي ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية. وتعدى مجموع عدد الزوار في الأيام الثلاثة للمعرض، أكثر من 20 ألف مواطن إماراتي، من بينهم خبراء مهنيون وخريجون جدد، من أجل دعمهم في تحقيق النجاح.

منصة

وشاركت المؤسسة الاتحادية للشباب في فعاليات المعرض، وذلك من خلال منصّة الشباب، التي قدمت مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج الموجهة لتمكين الشباب ممن أتموا متطلبات برنامج الخدمة الوطنية، وتطوير مهاراتهم للانخراط في سوق العمل. واستقبلت المنصّة أكثر من 4 آلاف شاب من مجندي الخدمة الوطنية، على مدار ثلاثة أيام متتالية، لتعريفهم ببرامج المؤسسة الاتحادية للشباب، ودورها في تمكين الشباب.

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: «لطالما شكّلت رؤية القيادة الرشيدة داعماً للاستثمار في الشباب، وتوجيه طاقاتهم لتفعيل دورهم في عملية البناء والتطوير، وهو نهج راسخ لدى الحكومة لتلبية متطلبات الشباب، وتأهيلهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار الأهداف الوطنية لإعداد كوادر ذات كفاءات عالية في مختلف المجالات».

وأضاف معالي النيادي: «إن تمكين الشباب وتجهيزهم بالمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، هو أمر أساسي للتنمية، ومن هذا المنطلق، فإن مشاركة «المؤسسة الاتحادية للشباب» بمعرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية 2024، من خلال منصّة الشباب، جاءت لما توليه من اهتمام بالغ لتعزيز قدرات الشباب، وتوفير الفرص المناسبة لتطوير مساراتهم المهنية»، مشيراً إلى أن المؤسسة ستعمل بكل جد على تعزيز الخدمات وبرامج التأهيل والتدريب، وتشجيع الشباب على اكتساب الخبرات الضرورية.

وتضمنت «منصّة الشباب» 4 مناطق، تهدف إلى إشراك الشباب، ومنحهم مساحات تفاعلية، وهي «منطقة التفعيل»، لتنظيم فعاليات متنوعة للزوار من مجندي الخدمة الوطنية، مثل ورش العمل ولقاءات حوارية وحلقات شبابية، فضلاً عن تقديم عروض فنية، ضمن مبادرة أضواء شبابية، كما تحتوي على «منطقة التعريف» بالبرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها المؤسسة الاتحادية للشباب، لتلبية احتياجات الشباب وتحفيزهم، في إطار تمكينهم وتطوير مهاراتهم، إضافة إلى «منطقة التفاعل»، التي تمنح الشباب فرصة التسجيل إلكترونياً في القوائم الشبابية التخصصية، التي تتيح للجهات المعنية التعرف إلى توجهاتهم ومساراتهم الوظيفية.

مواهب

واختتمت مجموعة «إي آند» مشاركتها في المعرض في إطار سعيها المستمر لزيادة القدرة التنافسية للمواهب الإماراتية وتعزيز حضورهم في القطاع الخاص، واستقبلت أكثر من 1000 طلب توظيف.

وقال علي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «إي آند»: «نهدف من خلال مشاركتنا في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف إلى توفير الفرص الوظيفية الملائمة لأبناء الدولة للمشاركة في رحلة التطور والنمو للشركة، ضمن بيئة عمل تنافسية تتيح لهم التطور المهني في قطاع التكنولوجيا والمبيعات وخدمة العملاء والدعم الفني وغيرها».

برامج

من جهة أخرى، شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في الدورة السابعة من المعرض، وذلك بهدف تسليط الضوء على برامج الجامعة العلمية، ومساقاتها الأكاديمية، في مجالات الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها والفلسفة والأخلاق والتسامح والتعايش، وعرض تخصصاتها للطلبة والراغبين في تكملة تعليمهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز