«التغير المناخي» تطلق برنامجاً للسياحة الزراعية

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

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أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة «برنامج الإمارات للسياحة الزراعية»، لتشجيع ملاك المزارع على فتح أبواب مزارعهم لاستقبال المقيمين والسائحين لعرض ممارساتهم النموذجية، وإتاحة الفرصة لهواة الطبيعة ومحبيها للاطلاع على الأنماط والممارسات الزراعية التقليدية والحديثة والتعرف على التقنيات المستخدمة في هذه المزارع، إضافة إلى منحهم فرصة الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية المتوفرة في العديد من المزارع النباتية والحيوانية في الدولة، وإتاحة الفرصة للزوار لشراء ما يحتاجونه من منتجات نباتية وحيوانية من المصدر مباشرة بتكلفة معقولة وجودة عالية.

خارطة تفاعلية

وأوضحت الوزارة أن المرحلة من الأولى من المشروع شملت مجموعة من المزارع التي توفر تجربة سياحية فريدة من نوعها لاستقبال وتثقيف الزوار، ويجري العمل على إضافة أكبر عدد من المزارع في الدولة والتي تشجع وتروج للممارسات الزراعية وللمساهمة في زيادة الطلب على المنتجات المزروعة محلياً، لافتة إلى أن الدولة تتمتع بمساحة زراعية مزدهرة ومتطورة، ومزارع خاصة، تضم أشكالاً مختلفة ومتنوعة من النباتات والأنواع الحيوانية، ويمكن للزوار معرفة أسماء ومواقع المزارع من خلال الخارطة التفاعلية على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تدعم مشاريع الإنتاج الزراعي في الدولة وفق خطة متكاملة ترتكز على مبادرات رئيسية، وهي إعداد وتوفير مواصفات مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين كالأسمدة المركبة ومحسنات التربة بجميع أنواعها، والمبيدات الحشرية والفطرية، ومستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات، بما فيها المصائد الحشرية اللاصقة والملونة وأنوع البذور المخصصة للزراعة المحمية، وتوفير كادر متخصص في الإرشاد الزراعي ينفذ زيارات إرشادية تهدف لنشر الوعي بين المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي، بأهمية اتباع أنماط زراعية حديثة تحافظ على موارد الدولة من مياه وتربة ولا تسبب الضرر للبيئة ويركز على نظامي الزراعة المائية والعضوية.

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