عهود الرومي: الجاهزية الرقمية أولوية حكومة دولة الإمارات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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نظمت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي خلوة الجاهزية الرقمية لقيادات حكومة الإمارات في نسختها الثانية بهدف تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية رقمياً.

انطلقت الخلوة بكلمة افتتاحية ألقتها معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، أكدت فيها أن الجاهزية الرقمية تمثل أولوية لدى حكومة دولة الإمارات، معلنةً إطلاق مبادرة المجتمع الرقمي لتبادل الخبرات من خلال منصة كوادر رقمية تستهدف كل الجهات الحكومية الاتحادية التي تأتي ثمرة للتعاون بين اللجنة العليا للتحول الرقمي والهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وقالت إن الإمارات حلت في المركز الأول عالمياً بمحور مؤشرات الخدمات المتمحورة حول الإنسان والرابعة عالمياً في مؤشر نضج التحول الرقمي الحكومي، وضمن أفضل 15 دولة في التنافسية الرقمية وتطور الحكومة الرقمية.

واستعرضت معاليها 3 محاور لمستقبل رقمي بامتياز، تحدثت في النقطة الأولى عن نتائج استخدامات التحول الرقمي المتوقعة، قائلةً إنه سيضيف مئة ترليون دولار عالمياً بحلول 2024، فيما تدفع الحكومات قرابة 10 تريليون دولار تكلفة التصدي للمخاطر السيبرانية.

كما تطرقت إلى المحور الثاني الذي تناول حالات التحول الرقمي، مشيرةً إلى إطلاق الدولة 375 مشروعاً العام الماضي، في سبيل خطتها للتحول الرقمي غطى 12 قطاعاً مختلفاً، معلنةً أن 99% من الخدمات الرقمية باتت رقمية بنسبة استخدام 97%، وأنجزت المواقع الرقمية 36 مليون معاملة، لافتةً إلى أن المشاريع الرقمية أسهمت في تحقيق الاستدامة بتخفيض تسعة مليون طن انبعاثات.

وتطرقت معاليها إلى مركز دولة الإمارات في محور التحول والتنافسية كوجهة مفضلة تعد الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات المتمحورة حول الإنسان.

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