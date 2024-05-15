«إيكاردا»: البيوت الشبكية بالإمارات تخفض 85 % من استهلاك المياه والطاقة

المصدر: دبي- وائل نعيم

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كشف عبد العزيز نيان مدير مكتب المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة «إيكاردا» والمنسق الإقليمي لبرنامج إيكاردا، عن العمل بالتعاون مع مركز الابتكار الزراعي التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة على العديد من الابتكارات التي من شأنها تعزيز الأمن الغذائي من بينها:

الاستعاضة عن البيوت التقليدية في الزراعة «الدفيئات الزجاجية»، باستخدام البيوت الشبكية وتبريد جذور النباتات بدلاً من تبريد البيت بشكل كامل، حيث أسهم هذا الابتكار في تخفيض 85 % من استخدامات المياه والطاقة، وذلك من خلال استخدام الطاقة باستبدال الكهرباء التقليدية بالطاقة الشمسية، وتستخدم هذه البيوت في مركز الابتكار الزراعي التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة وبعض مزارع المنتجين.

وأوضح في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، أن البيوت الشبكية تستخدم شبك حاجز يشبه الشبك العادي الذي يستخدم في الصيد، مصنوع من مواد ربما خليط من البوليستر مقاوم للظروف الجوية ويتميز بأنه يمنع الحشرات من الدخول ويسمح بدخول الهواء.

وأضاف: قمنا بابتكار آخر يتعلق بالنخيل بعد الحصاد ومعالجة التمور، فتم تصنيع غرف تجفيف التمور التي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث يتم تشغل المراوح لتجفيف التمور والمحافظة عليه من الغبار والحشرات، بخلاف الطريقة الاعتيادية التي يقوم بها المنتجون العاديون، حيث ينشرون التمور تحت الشمس وهذا يعرّضها للحشرات والغبار.

اهتمام

وقال: "نركز في أبحاثنا في مركز الابتكار التابع لوزارة تغير المناخ والبيئة على الزراعات المحمية والمحاصيل الموسمية بما فيها الأعلاف والأشجار المثمرة وخاصة نخيل التمر.

وهذه أركان للأمن الغذائي في المنطقة التي تسودها الصحراء. فالهطول المطري منخفض أقل من 100 مليمتر في السنة، ودرجة الحرارة في ثمانية أشهر من السنة عالية جداً، لا تتحملها إلا محاصل قليلة مثل نخيل التمر، وبالتالي الزراعات المحمية الدفيئات تعتبر عموداً أساسياً من أعمدة إنتاج الغذاء.

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