مؤتمر الابتكار للغذاء يستشرف بناء نظم مرنة ومستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناقش مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في يومه الثاني، دور التكنولوجيا المتقدمة في تحول نظم الغذاء، وطرق تصميم وإدارة نماذج تعاون فعالة تعزز تبني الابتكار في منظومة الغذاء، مستشرفاً بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة.

وتضمن اليوم الثاني من المؤتمر، الذي يختتم اليوم، وتنظمه مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة 150 من الخبراء العالميين في دبي، جلستين هما: «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، و«الابتكار الهادف والموجه من أجل مستقبل إيجابي في قطاع الغذاء».

وألقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال جلسة بعنوان: «إعادة تصور النظم الغذائية المستقبلية»، التي أدارها دان مورفي، المذيع والمراسل الصحفي في قناة سي إن بي سي، وشارك فيها كل من: بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، ودان باتومفانيش، الرئيس التنفيذي لـ NR Instant Produce، وإسماعيل سونجا، الرئيس التنفيذي لاتحاد النقابات الزراعية في جنوب أفريقيا، وجيم هواي نيو، المدير العام لمركز الطبيعة والمناخ التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وليوناردوس فيرغوتز، الرئيس التنفيذي للاستدامة والابتكار في مجموعة OCP، وجين نيلسون، مديرة مسؤولية الشركات في كلية هارفارد كينيدي.

تحديات عالمية

وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك إن مؤتمر الابتكار للغذاء 2024، يكتسب أهمية بالغة، حيث تواجه النظم الغذائية تحديات كبيرة وسط تأثيرات الصراعات العالمية وتغير المناخ، والارتفاع في تكاليف إنتاج وتوريد الغذاء. ولفتت معاليها إلى أن الأمن الغذائي يشكل تحدياً عالمياً حاسماً، ما يبرز الحاجة الماسة إلى تعاون دولي على أوسع نطاق لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة سوء التغذية التي يعاني منها عدد متزايد من البشر، وكذلك مخاطر الجوع، في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تدهور 40% من الأراضي الصالحة للزراعة.

وأكدت معاليها الحاجة الملحة للانتقال إلى نظم غذائية زراعية عالمية ذكية مناخياً وموفرة للمياه، وأهمية إحداث تحول جذري في الطريقة التي ينتج بها العالم الغذاء ويستهلكه، وذلك من خلال تبني حلول فعالة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمبادرات المبتكرة، معتبرة أن التعاون الدولي كفيل بوضع تصورات للنظم الغذائية المستقبلية، بما يحسن الأمن المائي ويحد من تغير المناخ.

من جانبه، أكد بدر جعفر الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، أهمية مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 في ترسيخ التعاون وتبادل الخبرات والتجارب من أجل وضع حلول مبتكرة تساهم في ابتكار نظم غذائية والتي تمر حالياً بتحديات كثيرة نتيجة تفاقم الصراعات حول العالم وتغير المناخ وارتفاع التكاليف التي لا تزال تعطل سلاسل التوريد والأسواق وسبل العيش. إلى ذلك، طرح المشاركون في الجلسة عدداً من السيناريوهات الحالية والمستقبلية، والتي تستكشف الاستراتيجيات المتاحة لإطلاق أسواق ابتكار فاعلة داخل دولة الإمارات وإقليمياً وعالمياً، وتقديم رؤى متكاملة للاستثمار في نظم الابتكار الغذائي.

كما شهدت الجلسة مشاركة مجموعة من أبرز المؤثرين في مجال ابتكار أنظمة الغذاء، حيث طرحوا رؤيتهم المستقبلية للأمن الغذائي، وكيفية الوصول إلى استدامة مستقبل الغذاء من خلال الابتكار. وسلطت الجلسة الضوء على الزراعة المناخية الذكية، والتكنولوجيا الناشئة، والاستهلاك المستدام والصحي، وأنظمة التسويق الفعالة.

صون الموارد

بدوره، ألقى الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، المدير التنفيذي لمؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الكلمة الرئيسية في جلسة «الابتكار الهادف والموجه من أجل مستقبل إيجابي في قطاع الغذاء» التي أدارتها تانيا ستراوس رئيس قسم الغذاء والماء في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأكد الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، أن مؤتمر الابتكار للغذاء 2024 يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تطوير حلول رائدة لمختلف التحديات التي تواجهها المجتمعات، وعلى رأسها توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية لصون الموارد ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

وأشار إلى أن المؤتمر يجسد التزام مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والمنتدى الاقتصادي العالمي، بالعمل المشترك من أجل صياغة رؤى واضحة بشأن التحديات التي يواجهها العالم في ملف الغذاء وكيفية استثمار التقنيات الحديثة وتوظيف الابتكار لتحقيق استدامة النظم الغذائية.

وتطرق الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء إلى جهود دولة الإمارات ورؤيتها للتحديات التي تواجه العالم، على صعد إدارة الموارد، والتغير المناخي، وسبل الوصول العادل إلى مصادر الغذاء، منوهاً بأهمية تأسيس مركز الابتكار الغذائي في الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) أواخر العام الماضي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز