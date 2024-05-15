«إسلامية دبي» تكرم الموظفين المتقاعدين

المصدر: دبي- البيان

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كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، صباح أول من أمس الموظفين الذين أمضوا أكثر من 25 عاماً بالعمل في الدائرة ثم تقاعدوا.

وفي حفل أقيم في مسرح الدائرة بالممزر، كرم أحمد درويش المهيري مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الموظفين المتقاعدين بحضور المديرين التنفيذيين، ومديري الإدارات، ورؤساء الأقسام، والمستشارين، وموظفي الدائرة، ووجه كلمة شكر وثناء للمتقاعدين، مشيداً بفترة عملهم بالدائرة.

لافتاً بأنهم تشبعوا من الخبرة والحكمة والصبر، وبذلوا الوقت والجهد والعطاء طوال مسيرة عملهم، وقدموا للدائرة الكثير، فكانوا خير المعلم عند الوقوع، وخير الصديق عند الوقوف، والقائد عند الأزمات، وأن بصماتهم لن تنسى، وستظل محفورةً في ذاكرة الدائرة.

كما ألقى الدكتور محمد القرشي نائب كبير هيئة العلماء بالدائرة مسبقاً كلمة نيابة عن الموظفين المتقاعدين، بعنوان ( نرحل ويبقى الأثر) عبر فيها عن حبهم وإخلاصهم للعمل في الدائرة وحكومة دبي عامة، وأن تقاعدهم ما هو إلا بداية عهد جديد مع حياة اجتماعية أخرى، لن تنفصل على التواصل والحب مع كل من ساندهم وأكسبهم جزءاً من تجاربه وخبراته.

وشكروا المدير العام أحمد المهيري على سعيه وإنسانيته، وكذلك قيادات وموظفي الدائرة على تعاملهم الراقي، وتمنوا للدائرة تحقيق مزيد من النجاحات في ظل حكومة دبي وتحت توجيهات قيادتنا الرشيدة.

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