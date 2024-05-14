«دوكاب» تواصل تعزيز الكفاءات الإماراتية لدعم مسيرة التوطين

المصدر: دبي ـ البيان

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زار معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، أجنحة معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، واطّلع على ما يضمه من إنجازات متميزة للمؤسسات المشاركة.

وأعلنت مجموعة «دوكاب» عن مشاركتها في المعرض، حيث تأتي المشاركة انطلاقاً من حرصها على صقل مهارات الشباب الإماراتي ودعم مسيرة التوطين.

وتعكس مشاركة «دوكاب» في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، جهودها المتواصلة لتعزيز الكفاءات والمواهب الإماراتية وقطاع التوظيف المستقبلي، وإيمانها بدور الشباب المهم في مسيرة التنمية لدولة الإمارات، ليكونوا على أهبة الاستعداد لاستشراف مستقبل القطاع الصناعي في الدولة، والذي يمثل رافداً رئيسياً يسهم في جهود التنويع الاقتصادي.

وقالت منى محمد فكري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «دوكاب»: «تأتي المشاركة في المعرض ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتوليه الاهتمام الكامل باعتباره العنصر المحوري في جميع عمليات التنمية الشاملة والمستدامة وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071».

مشاركة

وأضافت: تشارك «دوكاب» في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع التي تهدف إلى تمكين الكوادر الإماراتية. ومن بين هذه المشاريع، برنامج «بدايتي»، وبرنامج المنح الدراسية الذي يستفيد منه سنوياً طلاب يخوضون دورات تدريبية مكثفة في مجالات العمل الرئيسية لدوكاب، إضافة إلى برنامج تدريب الخريجين الذي يهدف إلى تزويد الخريجين بالمهارات الأساسية، وتوسيع معارفهم، وتعزيز قدرات الابتكار لديهم.

فرص

وأكدت أن «دوكاب تؤمن بأهمية إتاحة الفرص التدريبية للكوادر الوطنية وإعدادهم لسوق العمل والارتقاء بقدراتهم ومواهبهم ودمجهم في بيئة عمل احترافية».

وأشارت إلى أن مشاركة «دوكاب» في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، يعكس مساعيها في جهود التنويع الاقتصادي، ويعكس مساهمتها في دعم مسيرة التوطين في الدولة، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتمكين الشباب من قيادة القطاع الصناعي في الدولة، واستشراف مستقبل اقتصادي غني ومتنوع ومستدام.

وقالت فكري: «تتبنى المجموعة خطة للتعاقب الوظيفي، وقد بدأ بعض مديري المصانع الحاليين لديها في البداية كمتدربين خريجين. ومع ذلك، فإن التزام «دوكاب» بالتوظيف المحلي يمتد على جميع المستويات ولا يقتصر فقط على المتدربين الخريجين، مما يضمن بناء قوة عاملة متنوعة.

إنجاز

هذا وحققت «دوكاب» مؤخراً، إنجازاً كبيراً في تنفيذ استراتيجية التوطين، حيث بات المواطنون الإماراتيون يشكلون %75 من الإدارة العليا، و%77 من مديري المصانع. وتبلغ نسبة الوظائف القابلة للتوطين في «دوكاب» %38، فيما تشكل نسبة المواطنين %13 من إجمالي عدد الموظفين العاملين في «دوكاب».

وتهدف «دوكاب» من خلال برامجها التي تطلقها بشكل مستمر، إلى توفير تجربة تعليمية مثمرة، وتمكين المتدربين من التعرف على طبيعة العمل ضمن بيئة الشركات، كما تسلط الضوء على أهمية القطاع الصناعي في الدولة، ودوره في تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي.

وستعمل «دوكاب» على دعم جميع المتدربين لضمان استفادتهم القصوى من التجربة. ويتيح البرنامج الفرص التدريبية لجميع المواطنين خريجي البكالوريوس من التخصصات العلمية مثل الهندسة، والمالية، والأعمال التجارية، والتسويق، والاستراتيجيات، وتكنولوجيا المعلومات، والقانون والموارد البشرية.

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