إعادة تأهيل 10 آلاف مبنى في دبي لتحسين استهلاك الطاقة والمياه

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كرّم معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي الفائزين في برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز لسنة 2024 وذلك في حفل أقيم في فندق «فورسيزونز» دبي.

وكشف أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي في تصريحات صحافية على هامش حفل التكريم أنه تمت إعادة تأهيل 10 آلاف مبنى في إمارة دبي حتى اليوم منذ إطلاق برنامج دبي لإعادة تأهيل المباني في سنة 2015، بهدف تحسين الأداء من ناحية استهلاك الطاقة والمياه، لافتاً إلى أن الإمارة تتطلع إلى إعادة تأهيل 30.000 مبنى بحلول سنة 2030.

وقال المحيربي إن المجلس الأعلى للطاقة بدبي يسعى إلى ترشيد استخدام الطاقة وضمان استدامة البيئة في إمارة دبي. وفي هذا السياق، قام المجلس بوضع إطار حوكمة يهدف إلى تحسين الممارسات الحالية في مجال الطاقة عبر الهيئات التابعة له.

خطة شاملة

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى دبي خطة شاملة لضمان استدامة موارد الطاقة والمياه ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي 2030 واستراتيجية إدارة الطلب على الطاقة التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه في دبي بنسبة 30% بحلول سنة 2030».

وأضاف: «انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، يسعى المجلس الأعلى للطاقة بدبي إلى ترسيخ المكانة الدولية لإمارة دبي نموذجاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر تحقيقاً لأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوليد 100% من قدرة الإمارة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول سنة 2050».

فائزون

وشهد الحفل عرض برامج ومشروعات متميزة في كفاءة الطاقة والاستدامة، فتم تكريم 26 فائزاً من القطاعين الحكومي والخاص من بين 86 مرشحاً، وذلك بحضور مجموعة من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص إلى جانب خبراء في الاستدامة والمياه والطاقة المتجددة.

وأعلن البرنامج عن 13 فائزاً في فئات القطاع الحكومي وشملت 6 مؤسسات و3 قادة متميزين، وشملت قائمة المؤسسات الفائزة هيئة كهرباء ومياه دبي، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهي مسهِم في برنامج دبي لإدارة الطلب على الطاقة للتميز، كما تم تكريم بلدية دبي عن مشروع التجديد النموذجي، والقيادة العامة لشرطة دبي عن مشروع التجديد النموذجي ومشروع الطاقة الشمسية النموذجي وبرنامج أسطول السيارات الكهربائية النموذجي.

وأشاد المجلس الأعلى للطاقة بدبي بالمشروعات الرائدة في الاقتصاد الدائري النموذجي لكل من بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، كما تم تكريم هيئة الطرق والمواصلات عن مبادراتها في النقل المستدام، فضلاً عن تكريم متحف المستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل ضمن فئة مشروع المباني الخضراء النموذجية.

فئة الأفراد

وفي فئة الأفراد، تم تكريم سلطان الزعابي من هيئة كهرباء ومياه دبي، وعليا علي مبارك بو سمرة من شركة بترول الإمارات الوطنية عن فئة ريادة ترشيد استهلاك الطاقة، وعادل محمد المرزوقي من بلدية دبي عن فئة ريادة كفاءة استهلاك المياه.

القطاع الخاص

كما تم تكريم 13 فائزاً من القطاع الخاص ومن بينهم 11 شركة ورائد متميز واحد. وفازت شركة «إنوفا» بجائزة الشركة الرائدة في خدمات الطاقة، وحصدت مؤسسة الإمارات للتبريد المركزي (إمباور) لقب الشركة الرائدة في مجال تبريد المناطق، وحصلت موانئ دبي العالمية على جائزتين لمبادرتها الرائدة في إزالة الكربون ومشروع الطاقة الشمسية النموذجي، وتم تكريم «أس إي إي إنستيتيوت» عن مشروع المباني الخضراء النموذجية، وشركة شوبا العقارية عن برنامج الاقتصاد الدائري النموذجي، كما فازت مدينة إكسبو دبي في فئة برنامج المشاركة المجتمعية النموذجي ومجموعة «تيكوم» عن مشروع التجديد النموذجي وشركة «يونيليفر» في فئة برنامج أسطول السيارات الكهربائية النموذجي، وفازت شركة إعمار عن مشروع تبريد المناطق النموذجي، وحصلت «طاقة سوليوشنز» على جائزة فئة البرنامج النموذجي لإدارة الطاقة والمياه - القطاع التجاري، وضمّت قائمة الأفراد المتميزين حسن يونس من GRFN في فئة ريادة كفاءة الطاقة، بينما تم تكريم مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في فئة داعم متميز لترشيد الطاقة.

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