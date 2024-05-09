نهيان بن مبارك: قيادتنا حريصة على دعم الإبداع والمبدعين

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على دعم الإبداع والمبدعين في كافة المجالات، لإيمانها بأن النهضة والازدهار لا تكتمل عناصرهما إلا من خلال الأفكار الخلاقة والرؤى المبدعة، لذا تحرص الإمارات دائماً على رعاية الموهوبين في المجالات كافة.

جاء ذلك عقب تكريم معاليه الفائزين بجوائز مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والشركاء التعليميين «فان كليف آند آربلز» و«جلف كابيتال» و«توتال للطاقات» لعام 2023 في مجالات تصميم المجوهرات، والفنون التشكيلية، وفنون الأداء، والتصميم المستدام.

وسلّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الجوائز للفائزين، خلال حفل أقيم في مجلس معاليه، بحضور هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، إلى جانب ممثلين عن «فان كليف أند آربلز»، و«جلف كابيتال»، و«توتال للطاقات»، ونخبة من كبار المسؤولين والشركاء الثقافيين.

قائمة الفائزين

وشملت قائمة الفائزين كلاً من بدرية عبده سالم، الفائزة بمنحة التصميم بالشراكة مع «ليكول» مدرسة تصميم المجوهرات من «فان كليف آند آربلز»، خريجة جامعة الشارقة، وسرّاء عبد العزيز الشحي الفائزة بجائزة الفنون البصرية عن عملها «حلم صغير»، خريجة جامعة زايد، ومحمد جمعة الدرمكي وفريق عمل «رِهاب» الفائزين بجائزة الإبداع بالشراكة «جلف كابيتال»، من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، وسارة علي المحمود ومريم هشام القاسم، الطالبتين في الجامعة الأمريكية بالشارقة، واللتين فازتا بجائزة التصميم المستدام من «توتال» عن عملهما المدينة المؤقتة.

تعاون مستدام

وثمنت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، الدور الكبير الذي يؤديه الشركاء في مسيرة التعاون المستدام والسعي معاً للاحتفاء بالتميّز وتقدير المبدعين الإماراتيين والاستثمار في الشباب، من خلال جوائز المجموعة ومنحها وبرامجها السنوية للابتعاث والتدريب في أبرز دور التصميم والأزياء، بما يتيح لطلبة وخريجي الفنون والتصميم والفنانين الناشئين فرص التطوير المهني والنمو في مجالات التخصص المختلفة تمكيناً للاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية في الدولة وانسجاماً مع توجهاتها الصديقة للبيئة في عام الاستدامة.

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