عبد الملك بن كايد: نقطة تحول بارزة في تاريخ وطننا الغالي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن قرار توحيد القوات المسلحة شكل نقطة تحول بارزة في تاريخ وطننا الغالي.

وقال معاليه، إن أركان الاتحاد لم تكن لتكتمل من دون صدور هذا القرار التاريخي وتنفيذه، ولم يكن الاتحاد ليقوى ويشتد عوده ويتطور وتنعم دولته بالسيادة، وينعم شعبه بالأمن والاستقرار من دون قوات مسلحة تذود عن حياضه وتحميه من عاديات الزمان.

وأضاف معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي، في كلمته بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة الـ 48، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة في السادس من مايو عام 1976 نقطة تحول بارزة في تاريخ وطننا الغالي، ففي هذا اليوم صدر القرار التاريخي بتوحيد القوات المسلحة تحت علم واحد وقيادة واحدة لتكون السياج القوي الذي يحمي الوطن والمواطن، وليشكل سنداً للأمة العربية في العمق وخطوة عملاقة على درب تعزيز وتقوية الاتحاد.

وأعرب معاليه عن فخره واعتزازه بروح التضحية والفداء والعزيمة الكبرى التي يتحلى بها ضباط وأفراد قواتنا المسلحة وبالعتاد المتطور والحديث المتزودة به وحدات قواتنا المسلحة في ظل التوجيهات والدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله».

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