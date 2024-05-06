نهيان بن مبارك: مهرجان «السودان في قلب الإمارات» يجسد المشاعر القومية المخلصة

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي، وام

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شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مهرجان «السودان في قلب الإمارات»، الذي أقيم أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أسر وعائلات من الجالية السودانية.

وأكد معاليه - في المهرجان الذي نظمته الجالية السودانية بالإمارات بالتعاون مع صفحة «الإمارات تحب السودان»، أن المهرجان بما يمثله من تواصل إنساني مهم بين البلدين، واعتزازٍ قوي بالعلاقات الأخوية الوثيقة، وما نشهده بحمد الله من آثار هذه المحبة والتقدير على الوفاق الصادق، والأخوة الحقيقية، التي تجمع الشعبين الشقيقين برباطٍ قوي، يجسد ما نشعر به معاً من مشاعر قومية مخلصة توحد بيننا وتجعلنا نعمل معاً من أجل تأكيد التعاون التام والكامل بين بلدينا، وكذلك من أجل رفعة الأمة العربية كلها.

وقال معاليه إن العلاقة القوية بين الإمارات والسودان، عريقةٌ ومتجددةٌ تستند إلى القيم المثلى، والمبادئ المشتركة، التي نعتز بها معاً، والتي تشمل قيم حب الوطن والاعتزاز بالأمة العربية والإسلامية، إضافة إلى قيم الاحترام المتبادل، والسعي الحثيث والمستمر لتحقيق الخير والسلام والأمان لكلا البلدين.

وشهد المهرجان الذي حظي بإقبال جماهيري متميز من أبناء الجالية السودانية نحو 4 آلاف شخص، ومن بينهم عدد من أبرز الشخصيات السودانية المقيمة في الدولة، وشملت رجال أعمال وفنانين ومثقفين ورياضيين وغيرهم، وتضمنت أجندته العديد من الفقرات الترفيهية والعروض الفنية والاستعراضية والتراثية المتنوعة، إضافة إلى معرض تراثي، وسوق كرنفالية مستوحاة من أبرز معالم السودان.

تراث

وشاركت الفنانة السودانية نانسي عجاج في الفقرة الفنية بمجموعة من أبرز أعمالها، كما شهدت الفقرة الفنية مشاركة الفنان محمد حامد وعدد من أبرز مقدمي «ستاند أب كوميدي»، وغير ذلك من أنواع المحتوى المتميز، ومنهم صانع المحتوى الكوميدي السوداني المعروف بـ«بوش بشاشة».

تقدير

وأكد أبناء الجالية السودانية أن السودان في قلب الإمارات، وأن الإمارات في قلب السودان والسودانيين، مشيرين إلى أن التاريخ حافل بعطاء الإمارات وتقديرها لأبناء السودان، حيث شملتهم بمشاريعها المتنوعة والمعطاءة في مختلف جوانب الحياة، فهناك العديد من المؤسسات الصحية والصروح التعليمية التي تقدم خدماتها مجاناً لشريحة واسعة من أبناء جمهورية السودان الشقيق.

علاقة مميزة

وفي هذا السياق، قال حاتم عدلان: العلاقة بين أبناء الإمارات وأبناء السودان قديمة ومميزة، والسودانيون يقدرون جهود دولة الإمارات وعطاءها اللامحدود الذي بدأته منذ سنوات طويلة وحرصها على دعم الشعب السوداني في كافة المجالات.

من جهته، قال عمر محمد: الإمارات وجهة مفضلة للسودانيين للعيش والعمل، وهناك العديد من الطموحين الذين يقصدونها للحصول على فرص عمل وبناء مستقبل أفضل، لافتاً إلى أنه منذ زيارته لدولة الإمارات لم يشعر بالغربة يوماً فيها، بل وجد الحفاوة والترحيب والتقدير.

بدوره، قال شهاد عبدالله: أيادي الخير التي امتدت من دولة الإمارات لأبناء السودان منذ سنوات طويلة غرست الحب والتقدير في نفوس أبناء الشعب السوداني لقيادة وشعب الإمارات الذين لا يختلف اثنان على حبهم للسودان وشعبها، لافتاً إلى أن مشاريع الإمارات التي تحمل أسماء قادتها تزين العديد من المدن السودانية وتقدم خدماتها لمختلف شرائح المجتمع وفي شتى المجالات.

أما ابتسام محمد فقالت: يجسد هذا المهرجان العلاقة الوطيدة بين الشعبين، وهما اللذان تربطهما علاقة أخوية وصداقة متينة، لافتة إلى أن أبناء السودان يقدرون ما تقوم به دولة الإمارات من جهود في مختلف المجالات ويعتزون بجهودها التي لا تخفى على أحد.

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