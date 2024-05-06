عبدالله بن سالم: مثال للوحدة القوية والفاعلة وتجسيد للاتحاد

المصدر: الشارقة - وام

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قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إن الذكرى 48 لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية تمر علينا وبلادنا تنعم بالخير والاستقرار والأمن والأمان، حيث ظلت القوات المسلحة الدرع الحصين، والحامي الأمين للوطن وترابه الغالي وأهله، ومثالاً للوحدة القوية والفاعلة، وتجسيداً للاتحاد الذي تمثل مبادئه وقيمه النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة، وشعب الاتحاد الكريم، لتنعم بلادنا باستدامة مسيرة التنمية والتطور حاملة راية السلام والقوة المتينة للدفاع عن الأرض والعرض.

وأضاف سموه، في كلمة بمناسبة الذكرى الـ 48 لتوحيد القوات المسلحة: «إن تاريخ السادس من مايو 1976 شكل نقطة تحول فارقة في تاريخ دولة الإمارات، عندما أعلن عن توحيد القوات المسلحة لتكون انطلاقة خير وبركة على كامل الوطن وأهله من توحيد للقرار، وبداية للنهضة الحديثة التي تعيشها بلادنا، حيث ظلت القوات المسلحة في قيادة التقدم والنماء والازدهار تعمل في كل ميادين البذل والعطاء، وتقدم الغالي والنفيس من أجل الوطن وحمايته في كل المنافذ والأجواء، مؤمنة بقيم الوحدة والاستعداد والجاهزية».

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