محمد بن خليفة: تعزيز منجزات الاتحاد وحفظ مقدراته ودعم ازدهاره

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، أن قرار توحيد قواتنا المسلحة عزز منجزات الاتحاد وحفظ مقدراته ودعم ازدهاره. وأثنى سموه، على سجل قواتنا المسلحة المشرف الذي سطرت من خلاله عبر عقود، أعظم صفحات المجد والتضحية في ساحات الفداء والشرف والعز، منافحة عن الحق والعدل، لتبقى دولة الإمارات مصونة مهابة الجانب.

وقال سموه، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ«48» لتوحيد القوات المسلحة الذي يصادف السادس من مايو من كل عام، إن الاحتفاء بهذه الذكرى الوطنية العظيمة يبعث برسالة مفادها أن قواتنا المسلحة كانت وستظل درع الوطن وسيفه، مشيداً بدورها المشهود في نشر قيم السلام وتعزيز ركائز الاستقرار.

ونوه سموه إلى أن قرار توحيد القوات المسلحة تحت راية واحدة، في 6 مايو 1976 على أيدي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد آنذاك رحمهم الله، كان خطوة تاريخية عززت منجزات الاتحاد، وحفظت مقدراته وأسهمت في تحصين مسيرة نموه وتقدمه.

ورفع سموه في هذه المناسبة الوطنية أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود، وشعب الإمارات الوفي.

وقال سموه، في ختام كلمته: إننا إذ نحتفي بهذه الذكرى الخالدة لنستذكر بكل إجلال وفخر تضحيات شهدائنا الأبرار الذين جادوا بمهجهم وأرواحهم في ساحات العزة والشرف والكرامة صوناً لوطننا الغالي لتبقى أسماؤهم وبطولاتهم خالدة في قلب ووجدان أبناء الوطن وقيادته جيلاً بعد جيل، ولينعم كل من يعيش على أرض الإمارات بالسكينة والأمن والاستقرار.

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