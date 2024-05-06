«زايد العليا» تفتتح مشروع الألعاب الخارجية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي -وام

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افتتحت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشروع الألعاب الخارجية المهيأة والمجهزة لأصحاب الهمم وأسرهم، في ثلاثة مراكز مختلفة من مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها في مركز أبوظبي، ومركز العين للتوحد ومركز غياثي بمنطقة الظفرة بدعم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

ويهدف المشروع لتوفير مناطق ترفيهية، تعد متنفساً للطلاب أصحاب الهمم، تراعي متطلبات مختلف أنواع الإعاقات لتشجيعهم على الحركة وممارسة النشاطات الرياضية والعمل على رفع مهاراتهم الحسية، في إطار مبادرات المؤسسة الاستراتيجية لدعم هذه الفئة الغالية، وإعطاء الأولوية والتميز لهم من خلال توفير المرافق الحضارية والخدمات المتطورة التي تسهم في دمجهم في الحياة اليومية.

حضر الافتتاح من جانب مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعبد الله الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم، ونافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، ومن جانب هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة سعادة سناء سهيل مدير عام الهيئة، والمهندس ثامر القاسمي المدير التنفيذي لقطاع المشروعات الخاصة والشراكات.

ونوه عبدالله الحميدان بتجربة دولة الإمارات في تهيئة البنية التحتية في كافة المرافق والمباني لاستيعاب أصحاب الهمم، وتسهيل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، موجهاً الشكر لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة على تعاونها المثمر والمتميز مع المؤسسة في تلك المبادرة وفي العديد من المشروعات الناجحة لصالح أصحاب الهمم.

وأشادت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالدور المهم الذي تقوم به مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من أجل ضمان تمكين ودمج الأطفال أصحاب الهمم في المجتمع، وتقديم أفضل سبل الرعاية والاهتمام لهم من خلال خدمات التشخيص والخطط العلاجية والتأهيلية إلى تقدمها المؤسسة.

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