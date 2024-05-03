مدير عام بلدية دبي لـ«البيان»: تحويل 201 مبنى بدبي إلى صيغة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن عدد المستخدمين في مشروع «جيو دبي» منذ إطلاقه حتى اليوم بلغ 5051 مستخدماً، وعدد الشركاء الاستراتيجيين المسجلين في المشروع بلغ 138 شريكاً، حيث يعد المشروع مبادرة جيومكانية تهدف إلى تحسين جودة البيانات الجغرافية، وتعزيز دقتها واستخدامها، إضافة إلى توفير الوصول إلى البيانات الجغرافية للجميع مجاناً، كما تعزز المبادرة التطور التقني، حيث تسهم في تطوير التقنيات والأدوات المستخدمة في مجال البيانات الجيومكانية، بما يؤكد جهود وأهداف بلدية دبي في العمل على تطوير منظومة جيومكانية رائدة على المستوى العالمي، وتعزيز الوصول إلى التوأم الرقمي لدبي.

توجيهات

وقال: «تم إطلاق المشروع في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى نموذج ذكي بالكامل، وانسجاماً مع الجهود الحكومية الهادفة لتعزيز مكانة الإمارة وريادتها بوصفها واحدة من أذكى مدن العالم، حيث يقدم «جيو دبي» خدمات إعداد خرائط التصوير الجوي للمشاريع والمرافق التابعة للإمارة، بما فيها منطقة حتا، وذلك باستخدام طائرة تقنية بدقة عالية تبلغ 10 سنتيمترات».

وأضاف مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» أن عدد الطلبات المستلمة ضمن المبادرة، التي استقبلها إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، لجميع الخدمات والبلاغات والاستفسارات خلال عام 2023، بلغ 9,167 طلباً، بينما بلغ عدد البلاغات عبر موقع «جيو دبي» «صفحة اسأل جيو دبي فقط» 54 بلاغاً، و2,430 طلباً خلال الربع الأول من 2024، و35 بلاغاً.

وحول أهمية خدمة الاستشارات الجيومكانية في بلدية دبي، أشار داوود الهاجري إلى أن هذه الخدمة تتيح لأعضاء المجتمع الجيومكاني في دبي طلب الحصول على استشارة فنية في مجال استخدام نظم المعلومات الجغرافية، التي تشمل: «دراسات جدوى للتطبيقات والأنظمة الجيومكانية، واستشارات فنية في البيانات الجيومكانية، وتوفير المواصفات الفنية للبنية التحتية الجيومكانية، واستشارات فنية لتقييم العروض الفنية للمشاريع الجيومكانية، كذلك استشارات فنية لإنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية، وتقييم فكرة مشروع وتقديم الاستشارات الفنية لطريقة التطبيق، واستشارات لأتمتة إجراءات العمل الجيومكانية وتحسينها».

ويحق لأي عضو التقدم للحصول على هذه الخدمة وفقاً للأنظمة المعمول بها في إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية. وذكر أن نتائج «توأمة دبي الرقمية» التي تم إطلاقها ضمن مبادرة «جيو دبي» هي: إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد للتوأم الرقمي، في 4 مناطق ومساحة 10 كيلومترات مربعة، وجرى تمثيل البيانات على 5 مستويات من التفاصيل ثلاثية الأبعاد حسب أفضل الممارسات العالمية.

وتمثيل عدد طبقات يزيد على 150 طبقة ثلاثية الأبعاد تمثل مختلف الأصول: الجسور، المباني، المترو، الشوارع، المساحات الخضراء، المسطحات المائية، شبكة الخدمات تحت الأرض، أعمدة الإنارة، الإشارات، الأشجار). كما تم تحويل 201 مبنى و 4 محطات مترو لصيغة ثلاثية الأبعاد، وهي: محطة الراس، ومحطة مول الإمارات، ومحطة الجداف، ومحطة المركز المالي.

وتابع: «تم تحديث بيانات الارتفاع للمباني من المستوى الأول للتوأم الرقمي لأكثر من 143,000 مبنى من مشروع تحديث خريطة الأساس، واستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد في 5 حالات استخدام تجريبية (Use Cases)، إضافة إلى العمل مع 10 شركاء خارجيين لجمع البيانات، بينما يتم التنسيق حالياً مع 15 شريكاً، كما عُرضت مخرجات المشروع في 4 مؤتمرات، إلى جانب الاجتماع مع عدة شركات محلية وعالمية لتبادل المعرفة في المجال، إضافة إلى عرض نتائج مخرجات المشروع لعدة جهات حكومية، حيث لاقى تقبلاً كبيراً، وتم الاتفاق على العمل معاً في المستقبل».

وقال: «يأتي هذا المشروع من ضمن أهم المشاريع الاستراتيجية الرائدة التي تنفذها إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية لكونه يهدف إلى توفير نموذج جيومكاني ثلاثي الأبعاد لتحديث خريطة الأساس وحصر أصول الجهات الحكومية وجمع الصور الجوية والبيانات والمعلومات الجغرافية الأساسية والتفصيلية الرقمية منها والوصفية في إمارة دبي».

وأوضح أن الصور الجوية التي تلتقطها طائرة جيو دبي تتيح مراقبة نسبة النمو الحضري والعمراني، وتساعد في دعم الدراسات والبحوث المختلفة بالشكل الذي يعزز مكانة دبي ومركز نظم المعلومات الجغرافية كمركز رائد في تحليل وعرض البيانات والصور الجيومكانية التي تتميز بالحداثة والدقة.

ويوفر المشروع صوراً جوية حديثة وعالية الدقة، إضافة إلى بيانات محدثة لنموذج الارتفاع الرقمي Digital Elevation Model – DEM: الذي يشمل نموذج التضاريس الرقمي Digital Terran Model – DTM، ونموذج الأسطح الرقمي Digital Surface Model – DSM، ويعد نموذج الارتفاع الرقمي من الوسائل المهمة المستخدمة في تطبيقات وأنظمة نظم المعلومات الجغرافية التي تتيح للمستفيدين رؤية ثلاثية الأبعاد للتضاريس الأرضية، والتي بدورها تساعد المهندسين والمختصين في أعمال مسح الأراضي ودراسات استعمالاتها، إلى جانب تسهيل عمليات تصميم شبكات الطرق والبنية التحتية والدراسات البيئية والجيولوجية، وتوفير البيانات التي يمكن استخدامها في تطبيقات الواقع المعزز (VR)، ما يجعل مركز نظم المعلومات الجغرافية يستشرف المستقبل بمواكبة آخر التطورات بشكل سباق وفعّال.

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