دبي تتجاوز تداعيات الحالة الجوية بكفاءة واستباقية

المصدر: متابعة - قسم المحليات - تصوير: سالم خميس، دينيس مالاري، زيشان أحمد، إبراهيم صادق، وعثمان ذياب

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نجحت فرق العمل والطوارئ الميدانية بدبي في التعامل بكفاءة عالية مع تبعات الحالة الجوية التي مرت بها الإمارة، أمس، وفق خطط مكثفة، وجاهزية عالية، غطت كافة المناطق. وساهمت الاستجابة المتكاملة، التي اتسمت بالعمل المتواصل والاستباقية والتعامل الفوري مع البلاغات لحظة حدوثها، في استمرارية انسيابية الحركة المرورية في جميع الطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، إضافة إلى جميع خدمات النقل والمواصلات.

وفي مختلف إمارات الدولة، بدأت الفرق الميدانية منذ الساعات الأولى لصباح أمس استعداداتها لمواجهة الحالة الجوية، من خلال تكاتف جهود الشرطة والبلديات والطرق، وانتشرت الفرق الميدانية في جميع الشوارع وأمكنة تجمع المياه مع ازدياد التوعية بعدم ارتياد مجاري الشعاب والأودية، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية، وأثمرت الجهود في تجاوز تداعيات الحالة الجوية.

فيما شرعت البلديات في التعامل مع الحالة الجوية السائدة، وذلك من خلال سحب مياه الأمطار، مؤكدة استمرارية وضع السيناريوهات المتوقعة والبقاء على درجة عالية من الجاهزية للتعامل مع تقلبات الطقس.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم «الجمعة» صحوا إلى غائم جزئيا وغائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار. ويكون طقس الغد صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية.

دبي

وأعلنت بلدية دبي في تدوينة نشرتها عبر حسابها في منصة «إكس» أنه بإمكان الجمهور العودة للاستمتاع بوقتهم مع العائلة والأصدقاء في شواطئ دبي والحدائق العامة والأسواق المفتوحة، وذلك بعد التعافي السريع من الحالة المطرية التي شهدتها البلاد. وأكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها. وتعاملت فرق البلدية مع 469 بلاغاً يوم أمس، وبلغ عدد الكوادر الاشرافية في الميدان 160 فرداً، وعدد المهندسين والموظفين 783 موظفاً، و2032 عاملاً وسائقاً، وتم استخدام 197 صهريجاً، و199 معدة و178 منقذاً، كما تم استخدام 146 آلية ومعدة ومركبة ثقيلة، و92 مهدة ومركبة خفيفة. وكانت بلدية دبي وضعت جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومةً ببنيةٍ تحتيةٍ تُعد من الأكثر تقدماً وكفاءةً واستدامةً على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية. وأوضحت البلدية أنه يمكن لأفراد المجتمع تقديم البلاغات بخصوص تراكم مياه الأمطار وتجمعاتها، من خلال استخدام تطبيق دبي 24/7، أو التواصل على الرقم 800900. كما نوّهت إلى تجنب ربط أنابيب تصريف مياه الأمطار في المنازل مع شبكة الصرف الصحي، كونها تسبب عبئاً على الشبكة. وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة المناطق، لضمان الحفاظ على السلامة العامة، وذلك وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، والتي تُشكل جزءاً رئيسياً من البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، حيث تمتد شبكات تصريف المياه السطحية والأمطار لأكثر من 4,000,000 متر طولي مرتبطةً بأكثر من 72,000 مصرف مياه أمطار و35,000 غرفة تفتيش، تلتقي جميعها في 59 محطة رفع وضخ، لتوصل هذه المياه إلى المسطحات المائية عبر 38 مخرجاً نظامياً.

ووجهت القيادة العامة لشرطة دبي 6 نصائح لقيادة آمنة خلال الأجواء الماطرة التي تشهدها الدولة، داعية السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات في الحالات الجوية غير الاعتيادية التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، واتباع جميع الإجراءات الوقائية، والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية، مشيرة الى أن شوارع الإمارة شهدت انسيابية في حركة المرور نتيجة الاستعدادات والجاهزية المسبقة.

ونصحت الشرطة مستخدمي الطرق الى تخفيف السرعة وتشغيل الأضواء ـ وإيقاف المركبة خارج الطريق في حال استدعت الحاجة إلى إيقافها، مع تجنب التنقل في المناطق المغمورة بالمياه، وعدم الضغط على المكابح على نحو مفاجئ، واستخدام مساحات الزجاج الأمامي والخلفي لتوضيح الرؤية، مشددة ضمن نصائحها على تجنب دخول الأنفاق في الشوارع المغمورة بالمياه، مؤكدة أن التعاون والالتزام في الظروف الماطرة والالتزام بالإرشادات يحقق للجميع السلامة.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي، الاستعدادات بشكل مسبق للتعامل مع المنخفض الجوي، واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، مشيراً إلى جاهزية الفرق والآليات للتعامل مع الحالة المطرية التي أثرت على الدولة، إلى جانب التعامل بشكل مباشر مع البلاغات والحالات الطارئة على مستوى الأودية والمناطق الجبلية والطرقات.

وكانت شرطة دبي قد دعت إلى عدم المجازفة في النزول إلى الأودية بهدف التصوير أو ملاحقة الأمطار لما لها من خطورة بالغة.

وشددت على ضرورة تخفيف السرعات في الطرق الخارجية، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة من محركها، وإطاراتها، ومكابحها، وماسحات الزجاج، والإضاءة، وكذلك عدم التوقف المفاجئ دون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام، والالتزام باستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، مع الانتباه عند المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوحة، وذلك لاحتمال تجمع المياه في تلك المناطق، ونوهت القيادة العامة لشرطة دبي بعدم استعمال إشارات الإنذار الضوئية «الإشارات الجانبية الأربع» إلا في حالة الوقوف الاضطراري.

أبوظبي

وحددت بلدية مدينة أبوظبي حزمة من الإجراءات يجب اتباعها أثناء الحالة الجوية غير المستقرة، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة الأفراد، حيث شملت إرشادات تخص الحفاظ على المنازل والمركبات والعزب، ولفتت إلى أهمية إيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه، واتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

كما شددت بلدية أبوظبي على أهمية عدم الوقوف تحت الأشجار العالية وأعمدة الكهرباء وأبراج الاتصالات، والشواطئ ومجاري الأودية والبرك المائية، كذلك الابتعاد عن مواقع البناء والأماكن التي يمكن أن تتطاير منها الأشياء غير المثبتة، والنوافذ والأبواب الزجاجية، وأهمية اختبار جاهزية معدات الإطفاء والإسعافات الأولية تحسباً لحالات الطوارئ، ومراعاة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بشكل آمن بما في ذلك قطع الأثاث، والتأكد من وضع حواجز لمنع دخول المياه للطابق أسفل الأرض «القبو». كما دعت ملاك العزب والعاملين فيها إلى اختبار صيانة الأسلاك والتمديدات الكهربائية بصورة دورية، بالإضافة إلى توفير وسائل إنارة احتياطية في حال انقطاع التيار الكهربائي، وتجنب استخدام الهواتف النقالة بالقرب من الأشجار والأعمدة الكهربائية والأسلاك الشائكة أثناء العواصف الرعدية والصواعق، بجانب الابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، ومتابعة الأسوار وحظائر الحيوانات وأوعية أطعمة الحيوانات وتثبيتها من مخاطر الرياح والأمطار، بجانب تثبيت أسوار العزب والألواح الخشبية والمعدنية بطريقة سليمة ومقاومة لسوء الأحوال الجوية.

بلديات

وشرعت البلديات في الشارقة وعجمان وأم القيوين في التعامل مع الحالة الجوية السائدة، وذلك من خلال سحب مياه الأمطار المتراكمة في الساحات والدوارات، والأماكن المنخفضة، كما أكملت بلديات الشارقة وعجمان وأم القيوين جاهزيتها للحالة الجوية، ودعت المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية، كما دعتهم إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة. ودعت إدارات المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، وعجمان، وأم القيوين، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر عند قيادة المركبة عند تساقط الأمطار، أو في الأجواء المضطربة، أو في حال حدوث الضباب، الأمر الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية، إضافة الى تخفيض السرعات ومراعاة القوانين المرورية، تجنباً لوقوع الحوادث للمحافظة على أرواحهم وأرواح مستخدمي الطريق، كما أكدت، جاهزية عناصرها على مدار الساعة للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الإمارات خلال هذه الفترة.

سحب

وشهدت أجواء رأس الخيمة انتعاشاً بالأجواء في ظل تسجيل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بالأيام السابقة، وما زالت السحب تغطي سماء الإمارة، ما يبشر بسقوط مزيد من أمطار الخير، وسجلت جهود «جنود الميدان» من فرق العمل الميداني جهوداً كبيرة في ظل قدرتها على الانتشار السريع فور هطول الأمطار والقيام بسحب تجمعات المياه لتأمين حركة سير المركبات على مختلف طرق الإمارة.

وأكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة استمرار تعامل كوادرها المتنوعة من دوريات شرطية وفرق مساندة لعدم السماح لقائدي المركبات من الاقتراب من المواقع القريبة من الأودية الجبلية والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث.

من جانبها، أكدت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، استمرار جهود الفرق الميدانية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، حيث تم توزيع المعدات والآليات المتنوعة من صهاريج ومضخات متحركة، بالإضافة للمعدات والآليات الثقيلة والخفيفة المدعومة بالعمال والفنيين لضمان سرعة سحب تجمعات المياه فور تجمعها، مؤكدة استمرار الجهود وفق برنامج شامل تتضمن تنظيف وتأمين مجاري الأودية الجبلية، وتنظيف فتحات شبكة صرف مياه الأمطار.

وأكدت الدائرة استمرار عمل مركز غرفة الاتصال الطارئ بالدائرة على مدار الساعة على الرقم 8008118، بتلقي اتصالات الحالات الطارئة الناتجة عن التقلبات الجوية، والتعامل معها عبر الفرق الميدانية، التي تم توزيعهم على مختلف المواقع الأكثر تضرراً، مشيرة إلى ضرورة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة.

جاهزية

وأكدت بلدية مدينة العين، جاهزيتها التامة للتعامل مع الحالة الجوية بتنفيذ الإجراءات الاستباقية استعداداً للحالة الجوية من خلال تأمين المواقع وتجهيزها بالمعدات والموارد اللازمة من مواد الردم والمواد المانعة لدخول الأمطار والمياه، وتجهيز المعدات الثقيلة والخفيفة في عدد من المواقع الحيوية، وتجهيز الحواجز الإسمنتية أو الأكياس الرملية لتوزيعها على مداخل المواقع الحرجة، والتأكد من وجود السواتر الترابية، ومراجعة حالة السدود ومناسيب المياه في البحيرات، والتأكد من فتح جميع نقاط صرف مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية والمناطق السكنية.

ودعت بلدية مدينة العين للتواصل والإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار من خلال مكتب الطوارئ الذي يعمل على استقبال البلاغات الواردة على مدار الساعة على الرقم 993، وضرورة الالتزام بالتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة بعدم دخول الأودية والشعاب وأماكن تجمع المياه حفاظاً على سلامتهم.

كما نوهت بلدية مدينة العين بإجراءات السلامة في مواقع البناء والإنشاء أثناء التقلبات الجوية، وذلك بإيقاف جميع الأعمال في المواقع، وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع، وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات في مواقع البناء، وإزالة المواد المحتمل تطايرها من المرتفعات والأماكن المفتوحة.

ودعت بلدية مدينة العين أيضاً عبر منصاتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي أصحاب العزب والعاملين إلى الحذر، وتأمين العزبة أثناء حالة التقلبات الجوية، وذلك من خلال تأمين سياج الأسوار الخارجية والداخلية للعزب والتأكد من تثبيت جميع ملحقاتها، وضرورة التنبيه على الراعي باليقظة والحذر أثناء المنخفضات الجوية، وعدم الخروج من السكن في الأجواء شديدة المطر.

وأوضحت بلدية مدينة العين إلى ماهية استعداد ملاك العزب لموسم الأمطار والمنخفضات الجوية من خلال التواصل مع المالك مباشرة في حال جريان الوديان والشعاب والاتصال على 999، وتأمين الأسقف المستعارة على المواشي، وتأمين التوصيلات الكهربائية على العزب، إلى جانب تأمين سكن الراعي وتأمين وسيلة اتصال دائمة، وتأمين مواقع الأعلاف.

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