«محمد بن راشد الخيرية» تنفذ «بسمة يتيم» بالتعاون مع «الشركاء»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية عن تمويل مبادرة «بسمة يتيم» بميزانية بلغت 3 ملايين و100 ألف درهم، التي تم تنفيذها بالشراكة مع كل من مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، جمعية الفجيرة الخيرية، مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة مصبح الفتان الخيرية.

وشملت المبادرة التي تهدف إلى إعانة أسر الأيتام، توزيع مبالغ نقدية وهدايا على الأطفال الأيتام في إمارات الدولة المختلفة بالتعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية في هذه الإمارات، وقد بلغ عدد الأطفال المستفيدين 1700 يتيم.

وقال صالح زاهر المزروعي مدير عام المؤسسة، إن رعاية وكفالة الأيتام من أجلِّ الأعمال التي حث عليها ديننا الحنيف وجعل لها من الأجر والمثوبة منزلةً عظيمة وجعلها من أفضل القربات إلى الله تعالى، مؤكداً أن مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، تعمل مع الشركاء بروح الفريق الواحد في المجال الخيري والإنساني لخدمة البشرية.

وقال راشد الحمر مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، إن «هذا المشروع» ينطلق من ثوابت مهمة هي ضرورة المساهمة في رفع مستوى الاهتمام بالأيتام من الأطفال وحفظ حقوقها من خلال هذه الفعاليات التي تلفت الانتباه إليها وتلقى اهتماماً كبيراً من أفراد المجتمع، مؤكداً في الوقت ذاته أن تنفيذ مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية لهذا المشروع مع شركائها يعكس توجهاتها بتوسيع إطار الدور الاجتماعي للعمل الخيري والإنساني الذي يتكامل فيه عمل المؤسسات والجمعيات الخيرية فيما بينها من أجل خدمة الفئات المحتاجة للرعاية وبذل المزيد من الجهد والعمل.

من جانبه، أكد أحمد راشد صوفه الزعابي مدير عام مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع المشتركة بين الجمعيات الخيرية لنشر الوعي بالعمل الخيري وسط أطفالنا وغرسه في أنفسهم ودفعهم لمساعدة المحتاج، مشيراً إلى أهمية مثل هذه المبادرات وإنعكاساتها الإيجابية على الأيتام وأسرهم وذويهم لتخفيف العبء المالي عنهم وتوفير الراحة والاستقرار النفسي لهم.

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