حملة للتوعية بالفيروس المخلوي التنفسي

المصدر: دبي - وام

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انطلقت في الدولة، أمس، حملة توعوية شاملة لنشر الوعي حول الفيروس المخلوي التنفسي، وإلقاء الضوء على التدابير الوقائية التي يمكن اتخاذها للمساعدة في تجنب الإصابة بالعدوى التي يسببها.

واستضافت شركة «فايزر» الطبية، جلسة حوارية تثقيفية في دبي، بالتعاون مع مجموعة من أخصائيي الرعاية الصحية، لتسليط الضوء على أهمية حماية أفراد المجتمع من الفيروس المخلوي التنفسي وفهم ماهيته والأعراض التي يسببها.

ويعتبر الفيروس المخلوي التنفسي أحد الفيروسات المعدية والمسبب الرئيسي للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي؛ إذ ورغم أن أعراض الإصابة به تكون خفيفة في الغالب وتشبه الإصابة بالإنفلونزا مثل سيلان الأنف والتهاب الحلق والسعال والصداع، إلا أنها قد تكون شديدة عند البعض كحالات التهاب القصيبات وهو التهاب في المسالك الهوائية الصغيرة في الرئة، والالتهاب الرئوي وهو عدوى في الرئتين.

وقالت الدكتورة منى تهلك المديرة التنفيذية لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال بدبي، إن التعاون مع شركة «فايزر» يسهم في حشد الجهود معاً لتثقيف أفراد المجتمع وإثراء معارفهم حول أهمية تبني التدابير الوقائية التي تحمي من الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي وتحد من انتشاره.

وقال الدكتور شيفا شنكر رئيس قسم حديثي الولادة في المستشفى: يمكن للفيروس المخلوي التنفسي أن يتسبب بتلف وخسارة الخلايا المبطنة لمجرى الهواء ناهيك عن التهاباته وزيادة إفراز البلغم في الجهاز التنفسي بما يقود إلى صعوبات في التنفس تستدعي الدخول إلى المستشفى وتصل في بعض الحالات إلى ضرورة الدخول إلى وحدة العناية المركزة ووضع المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الدكتورة نادين طرشا، المديرة الطبية لشركة «فايزر» في منطقة الخليج العربي: تبذل الشركة قصارى جهدها لإجراء البحوث وتحقيق الاكتشافات التي يمكنها المساعدة في حماية صحة الناس من أمراض محددة وتوجه تركيزها نحو حماية أفراد المجتمع من أمراض مثل الفيروس المخلوي التنفسي الذي يمكن أن يؤثر على ملايين الناس حول العالم.

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