جواهر القاسمي: لغة الموسيقى تعزز التنوع الثقافي والتقارب الفكري

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، مركز ربع قرن للموسيقى في ضاحية مغيدر في الشارقة، الذي يمثل إنجازاً مهماً في مسيرة الشارقة الثقافية، ويجسد التزام الإمارة الراسخ بدعم المواهب وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الفنون.

واطلعت سمو الشيخة جواهر القاسمي، خلال جولتها في مرافق المركز، على أدوات التعليم وبيئة الفصول للموسيقى والباليه والقاعات الموسيقية المصممة بأحدث المواصفات.

وأكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية الموسيقى في بناء الأجيال الواعدة، وتعزيز التواصل الحضاري بين الشعوب، وقالت سموها «عندما نجتهد في تجسيد هويتنا الأصيلة، وتعزيز تواصلنا مع شعوب العالم وثقافاتهم، تأتي الموسيقى ضمن أهم ما يمثل ملامح الهوية الثقافية فهي لغة في حد ذاتها قادرة على مخاطبة الوجدان بلا كلمات ولها تاريخ ممتد في تعزيز التنوع الثقافي بين المجتمعات، ما يجعلها أكثر من مجرد وسيلة ترفيه أو هواية».

وأضافت سموها «ذلك المبدأ هو ما يجعلنا نستثمر في مجال الموسيقى، كأهم عوامل التقارب الفكري والفني في مجتمع إمارة الشارقة، حيث يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على تحفيز الإبداع الفني والنهوض بالذائقة الموسيقية عند أفراد المجتمع».

من جانبه قال فرات قدوري المدير التنفيذي لربع قرن للموسيقى «يهدف مركز ربع قرن للموسيقى إلى تعزيز الهوية الثقافية وبناء اقتصاد إبداعي مستدام يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي رائد في الفنون والموسيقى».

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