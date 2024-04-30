متحف زايد الوطني يروي قصص عراقة الإمارات

المصدر: دبي ـــ البيان

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يشارك متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، وذلك بجلسات نقاشية وورش عمل للأطفال، وتجارب تفاعلية تستحضر تاريخ دولة الإمارات العريق، وتحكي ذكريات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويتضمن جناح متحف زايد الوطني، مجموعة من العناصر التفاعلية التي تمنح زواره فرصة مشاركة ذكرياتهم عن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال فيديوهات وتسجيلات صوتية تسرد حكايات لم تروَ بعد عن إرثه الخالد وقيمه النبيلة.

ويستكشف زوار الجناح أيضاً تاريخ دولة الإمارات وأرضها، ويتعرفون على رؤية متحف زايد الوطني وهندسته المعمارية وتصميمه المستلهم من المعالم الطبيعية في الإمارات وأجنحة الصقر، من خلال باقة من الأنشطة العملية تحت إشراف معلمين وخبراء من المتحف.

وستتاح الفرصة أمام زوار المعرض للاطلاع على المزيد حول متحف زايد الوطني، خلال جلسة نقاشية بعنوان «الحفاظ على التراث: دور متحف زايد الوطني في الاحتفاء بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة». وتضم الجلسة التي تُعقد في 5 مايو في تمام الساعة 4 عصراً بجناح منطقة السعديات الثقافية، الدكتور بيتر ماجي، مدير متحف زايد الوطني، وفاطمة عبدالله الحمادي، أمين متحف في متحف زايد الوطني، ونصرة حسن البوعينين، رئيس قسم المحتوى في متحف زايد الوطني، وعليا سعيد الشامسي، مدير البرامج الثقافية في متحف زايد الوطني.

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