ألياف النخيل المستدامة تدعم الاقتصاد الدائري بمنتجات مبتكرة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أسهمت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الاستدامة لتصبح نمط حياة، وإيجاد نموذج اقتصاد دائري أخضر مستدام، الأمر الذي ساعد على تقديم ابتكارات علمية تدعم هذه الجهود، ويعد ابتكار أول ألياف نسيجية وألياف للتدعيم عالية الأداء مستخلصة من النواتج الثانوية لتقليم نخيل التمر، والتي حصلت على براءة اختراع، فضلاً عن تكنولوجيا «بالم بِت PalmPeat»، أول أوساط زراعية وتربة بديلة في العالم يتم استخلاصها من المتبقيات الزراعية لنخيل التمر، وهذه الابتكارات المستدامة سمحت للعاملين في مجال نخيل التمر والزراعة بإعادة تشكيل الممارسات الزراعية، وبهذه المنتجات التي ابتكرتها شركة فالورايزن الفائزة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الـ16 لسنة 2024، تجسد توجهاً جديداً للشركات الوطنية لتبني أفكارها بطرائق تسهم في تعزيز الاستدامة وتحسين سبل العيش للجميع، فضلاً عن إنشاء حلول قابلة للتطوير وموجهة نحو السوق، من مواد بسيطة معاد تدويرها من مخلفات نخيل التمر، ومنصة لتحويل البحث العلمي إلى ابتكارات تثمن المواد المستدامة وتحقق قيمة اقتصادية تفيد المجتمع نحو مستقبل أكثر اخضراراً.

تقنيات

وتشمل التطبيقات المتنوعة المقدمة من تقنية «بالم فِل PalmFil» أقمشة منسوجة وملبوسات طبيعية وحبالاً من ألياف نخيل التمر، وألواح عزل حراري طبيعية من ألياف النخيل، فضلاً عن مكونات السيارات من مركبات ألياف النخيل، وأوراق وعبوات طعام قابلة للتحلل من ألياف النخيل، إضافة إلى مرتبة محشوة بألياف النخيل وشعر الإبل، ونماذج من ألواح جبسية مدعمة بألياف النخيل.

وفي ما يتعلق بالتطبيقات الخاصة بـ«PalmPeat» في البستنة والزراعة الداخلية والمشاتل، أكدت الشركة أنها قامت بابتكار أصيص زرع طبيعي من ألياف النخيل، وتربة بديلة مستدامة من مخلفات النخيل، فضلاً عن تربة بديلة مستدامة في أكياس نمو زراعية، ومكعبات وأقراص تربة بديلة مضغوطة من مخلفات النخيل.

وأشارت إلى أن هذه الابتكارات تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي دائري قائم على المعرفة من مخلفات النخيل غير المستغلة، وإيجاد فرص عمل خضراء، والحفاظ على التنوع الثقافي المحلي، إذ تؤدي هذه الابتكارات دوراً حيوياً وتسهم في تقدم قطاع نخيل التمر في البلدان العربية بطريقة مستدامة.

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