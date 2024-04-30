4 ملايين مادة في مكتبة الفجيرة الرقمية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد الدكتور غسان القيمري، مدير جامعة الفجيرة، أن مكتبة الفجيرة الرقمية تضم ما يقارب الـ 4 ملايين مادة رقمية من مختلف دور النشر العالمية والعربية، حيث تعتبر منصة مهمة للحصول على المعلومات بسرعة وكفاءة.

وقال إنها استقطبت منذ افتتاحها في مارس 2023 أكثر من 15 ألف زائر، لما تمنحه للزوار والباحثين من تجربة رائعة في منصتها الرقمية التي تشمل ما يقارب الـ 4 ملايين مادة رقمية من مختلف دور النشر العالمية والعربية، وتغطي مختلف التخصصات بتوفير الكتب الإلكترونية والدوريات والمجلات العلمية الإلكترونية ومقاطع الفيديو وأعمال المؤتمرات والمقالات الإلكترونية التي يمكن أن يصل إليها المستفيد من أي مكان على مدار اليوم.

ولفت إلى أن المكتبة تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي المتمثل في تقنية الشات جي بي تي، وإنشاء فرع جديد للمكتبة في دبا الفجيرة، وزيادة عدد المحتوى الرقمي ليصل إلى 10 ملايين مادة رقمية، وزيادة عدد المصادر المطبوعة لتصل إلى 10 آلاف كتاب مطبوع، بالإضافة إلى إنشاء استوديو لصناعة المحتوى الرقمي ودعم صناعة المحتوى بالساحل الشرقي.

وتطرق الدكتور محمد الشامي نائب مدير الجامعة إلى خدمات المكتبة المتنوعة، التي تشمل الاستعارة الداخلية التي تتيح الوصول إلى المصادر المطبوعة والمحتوى الرقمي المتنوع، وتوفر مساحات متعددة للقراءة والبحث، بالإضافة إلى الاستعارة الخارجية التي تتيح استعارة المواد المطبوعة بالإضافة إلى البحث والاطلاع على محتويات المكتبة عبر موقع المكتبة الإلكتروني أو من خلال فهرس المكتبة الإلكتروني، كما يوفر فريق المكتبة خدمات مرجعية وجولات إرشادية لرواد المكتبة والمستخدمين الجدد للتعرف على محتوياتها ولتسهيل الوصول إلى المعلومات واستخدام الموارد الرقمية بكفاءة.

وأشار الدكتور محمد سعيد مدير مكتبة الفجيرة الرقمية إلى أن أقسام المكتبة تتضمن مكتبة جامعة الفجيرة، التي تحوي آلاف الكتب في التخصصات العلمية المختلفة، إلى جانب مكتبة الإمارات التي تحتوي على عدد من الكتب القيمة في التراث والثقافة المجتمعية في الإمارات، والسيرة الذاتية لحكامها، وعن شبه الجزيرة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: يوجد ركن الاتحاد الذي يضم أرشيف الوثائق والصور التي تظهر اجتماعات حكام الإمارات السبعة ومباحثاتهم الأولى لتشكيل الاتحاد، ويعد هذا الركن ركناً محورياً في مكتبة الفجيرة الرقمية؛ لدوره في تعزيز الهوية الوطنية.

ولفت مدير المكتبة إلى وجود فضاء للجلوس لتصفح الكتب ضمن بيئة مريحة ومحفزة على القراءة، بالإضافة إلى كبسولات القراءة المغلقة التي تمنح القارئ بيئة هادئة تعزل الأصوات الخارجية عنه لتمنحه الغرفة مساحة من الخصوصية للقراءة والإبداع والابتكار والعصف الذهني، مضيفاً إن مكتبة الفجيرة الرقمية تضم أكثر من 10 قاعات مزودة بالأجهزة والشاشات الذكية.

وقال الدكتور محمد سعيد إن المكتبة تعاقدت مع أكبر الشركات العالمية التي توفر المحتوى الرقمي (مثل شركة إبسكو وبروكويست)، وشركات متخصصة في مجال التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وهواوي وسامسونج CNS، إلى جانب التعاقد مع أكبر شركة متخصصة في تصميم المنصات الرقمية لتسهيل عمليات البحث عن المصادر وتوفير وقت وجهد المستفيد، لافتاً إلى إبرام عدد من الاتفاقيات مع الجامعات.

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