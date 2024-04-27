علياء الشملان: لقاء حمدان بن محمد يرسخ مفاهيم التطوع لدى الأطفال

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعربت علياء الشملان، المؤسس والمدير العام لفرجان دبي، عن فخرها بحرص القيادة الرشيدة على متابعة مختلف القضايا المعنية بالمواطنين والمقيمين وبجودة الحياة المجتمعية.

مشيرة إلى أن دعم ومتابعة القيادة الرشيدة يمثلان حافزاً للجميع نحو بذل مزيد من الجهود للمشاركة في الحراك التكافلي والمسيرة التنموية عموماً، وبما ينسجم مع رؤى الحكومة ويلبي طموحاتها ورؤاها. جاء ذلك عقب لقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مجموعة من الأطفال المواطنين الذين حرصوا على المشاركة في أعمال التنظيف في عدد من فرجان دبي، عقب المنخفض الجوي الحاد الذي شهدته الدولة مؤخراً.

ويعكس لقاء سموه مع الأطفال حرص القيادة الرشيدة على تكريم الأفراد المتميزين من مختلف الفئات العمرية، إضافة إلى ترسيخ مفاهيم التطوع والأعمال التكافلية لدى الأطفال من خلال غرس القيم المجتمعية في نفوسهم، ما يسمح بتنشئتهم على حب الأعمال الإنسانية النبيلة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية الإماراتية.

وكانت فرجان دبي أطلقت مبادرة «تنظيف الفرجان»، استكمالاً لمبادرتها التي سارعت من خلالها إلى الإسهام في إنقاذ المتضررين أثناء المنخفض الجوي، إذ نجحت جهود أكثر من 270 متطوعاً في إنقاذ ومساعدة أكثر من 850 عائلة ومركبة تضررت من الأمطار، علاوة على توفير أدوية للمرضى المحتاجين، وإخلاء بيوت، ومساعدة كبار المواطنين وتوصيل المواد الغذائية لهم.

واستهدفت هذه المبادرة تنظيف 5 فرجان، حيث انضم إليها أكثر من 600 شخص، حرصوا على أداء واجبهم المجتمعي والإنساني تجاه إمارة دبي، من خلال الإسهام في تنظيف المناطق المستهدفة والحفاظ على المظهر الحضاري المشرق والمكانة العالمية التي تشغلها دبي.

وقالت علياء الشملان، إن مبادرة «تنظيف الفرجان» جاءت كجزء من استمرار جهودها بعد المنخفض الجوي الأخير، مشيرة إلى أنها عززت من مفهوم العمل التطوعي المجتمعي، مشددة في الوقت ذاته على أن العمل الذي قام به المشاركون في هذه المبادرة يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في الحفاظ على جمالية الإمارة.

حيث يستحق النوابغ الصغار الذين شاركوا في هذه المبادرة الشكر الجزيل، فبجدارة وعزيمة تطوعهم يظهرون قيم الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، ما يسهم في بناء قادة ومبدعين.

فخر

وعبر عدد من الأطفال المشاركين عن فخرهم العميق والتقدير للكلمات الطيبة والشكر الذي تلقوه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، قائلين: «معرفتنا بأن جهودنا قد لاقت استحسان ودعم قيادتنا تزيد من حماسنا وتعزز التزامنا تجاه خدمة مجتمعنا»، مؤكدين سعادتهم لكونهم جزءاً من هذه المبادرة المهمة.

مشيرين إلى أن كلمات سموه تحفزهم على مواصلة العمل بنفس الروح والإصرار في المستقبل. وأضاف الأطفال: «علمتنا هذه التجربة كيف أن العمل الجماعي يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في المجتمع، وأدركنا أنه حتى الأيدي الصغيرة يمكن أن تسهم في بناء مستقبل أفضل، نأمل أن تلهم جهودنا الجميع للمشاركة والاهتمام ببيئتنا لأنها مسؤولية مشتركة».

يذكر أن مبادرة «فرجان دبي» انطلقت في أبريل 2021، بهدف تعزيز التكافل والتواصل المجتمعي، ودعم الجهات الحكومية وتعزيز الهوية الوطنية.

كما تهدف المبادرة أيضاً إلى نشر التوعية حول البيئة والصحة وتوفير المعلومات للقاطنين وتعزيز العادات والتقاليد، حيث تعمل المبادرة من خلال 4 محاور رئيسة، تتضمن تمكين فئات المجتمع من خلال ثقافة التطوع، وبناء جسر تواصل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع، ودعم القطاع الخاص في إطلاق مشاريع دعم مجتمعي.

إضافة إلى تنفيذ برامج مخصصة لدعم المجتمع من خلال «فرجان دبي». وتحفز «فرجان دبي» روح التطوع والمساهمة المجتمعية لتوفير حراك يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

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