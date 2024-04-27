بلدية رأس الخيمة تستعين بالأقمار الاصطناعية في رصد المناطق العقارية وتحليلها

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

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كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في «قطاع الأراضي ومركز نظم المعلومات الجغرافية» عن إطلاق أحدث التقنيات لتعزيز شفافية وموثوقية عمليات التسجيل العيني للعقارات، بهدف الحفاظ على حقوق الملاك والمستثمرين في الإمارة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، والاستفادة من خدمات الأقمار الاصطناعية في عدة مجالات من ضمنها رصد وتحليل المناطق العقارية بشكل دقيق.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن التقنيات التي تقدمها الدائرة تشمل تقنيات «المسح الجيومكاني»، لإجراء تحليل دقيق للمعلومات المكانية للعقارات.

كما تمثل تقنيات «Parcel Fabric» طريقة حديثة لإدارة البيانات المكانية بشكل متقن، والتي تضمن دقة وسلامة السجلات العقارية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية تحليل البيانات لمعالجة المعلومات بكفاءة أكبر ودقة بهدف تحسين عملية اتخاذ القرارات الحالية والمستقبلية.

وأشار إلى أن تلك التقنيات تعتبر رائدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تطبيق تقنية «Parcel Fabric» لإدارة المعلومات المكانية لقطع الأراضي والبيانات العقارية بنجاح من خلال القواعد والتعاريف التي تحددها، مما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها دائرة البلدية في مجال السجل العقاري.

وأكد الزعابي، مواصلة الدائرة لتطوير آلياتها ومنها استخدام أحدث التقنيات لضمان تحسين الخدمات والشفافية في إدارة العقارات، مما يسهم بشكل مباشر في حل وإنهاء النزاعات المتعلقة بالملكيات العقارية وتعزيز سمعتها المؤسسية.

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