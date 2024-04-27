شرطة دبي تعزز التوعية بين الطلبة خلال «تحدي المناظرات الأمنية»

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس طلبة الجامعات والكليات في شرطة دبي، التحدي الثاني من «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية»، في بيت الحكمة بالشارقة، بمشاركة طلبة من جامعات وكليات متفرقة.

وذلك بعد نجاح التحدي الأول الذي نظمه المجلس في مارس الماضي بين فرق طلابية مثلت الجامعات والكليات على مستوى إمارة دبي.

وشهدت النسخة الثانية من المناظرات الشرطية الأمنية مروة العقروبي، المدير التنفيذي لبيت الحكمة بالشارقة، والرائد الدكتور راشد البلوشي، نائب مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، والرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، المشرف العام لمجلس طلبة الجامعات والكليات، وأعضاء اللجنة المحكمة من الأساتذة والمتخصصين، وعدد من الطلاب والطالبات من الجامعات والكليات المشاركة.

وأكد الرائد الدكتور حامد عبدالله مراد، المشرف العام لمجلس طلبة الجامعات والكليات، أن مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية» تعد أسلوباً مغايراً ومبتكراً في تعزيز الجهود التوعوية بين الطلبة.

وأضاف: «تعتمد مبادرة «تحدي المناظرات الشرطية الأمنية» على منافسة فريقين من الكليات والجامعات فيما بينهما في مناقشة قضية أو موضوع جوهري في المجتمع، بحيث يقدم كل فريق دراساته وأبحاثه حول الموضوع، مدعوماً بقضايا وأرقام وحجج وبراهين تدعم تأييده أو معارضته للموضوع، في حين تُعنى لجنة تحكيم متخصصة بالتقييم والتأكد من مطابقة كل المعايير والشروط المحددة، واختيار الفريق الفائز الذي استطاع تقديم وجهة نظر أكثر إقناعاً».

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