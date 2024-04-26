أحمد بن مسحار: الإمارات أنموذج رائد في حماية حقوق «الملكية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، أن حماية الملكية الفكرية تضطلع بدورٍ محوري في تعزيز الابتكار، وتحفيز الإبداع الإنساني وزيادة زخم البحث والتطوير، وصون النِتاج الفكري وإرساء دعائم الاقتصاد المعرفي.

وقال أحمد بن مسحار، إن دولة الإمارات أنموذج رائد في اعتماد منظومة فعالة في حماية حقوق الملكية الفكرية، إذ تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتوفير بيئة حاضنة للابتكار والإبداع، تصونها أطر قانونية وتشريعية تتسم بشموليتها ومرونتها وحداثتها، مشيراً إلى أن تشريعات الملكية الفكرية في الدولة، بما فيها تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، تعد من أبرز تجليات النهج الوطني في حماية الملكية الفكرية وتمكين الابتكار. وأوضح أن هذه التشريعات تكفل صون جميع الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية، وتسهم في ترسيخ ثقافة احترامها، مضيفاً: وبهذه المناسبة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات في دبي التزامنا بمواصلة الإسهام في تطوير وتعزيز المظلة التشريعية لحماية الملكية الفكرية في الدولة، ودعم الرؤى الوطنية الطموحة والرامية لبناء مجتمعات أعمال عمادها الإبداع الفكري، وركيزتها الابتكار العلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز