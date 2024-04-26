الدولة تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية

المصدر: دبي ـ نورا الأمير

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تشارك الإمارات، دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يصادف الـ26 أبريل من كل عام، حيث تمثل حقوق الملكية الفكرية جزءاً أصيلاً في التشريعات الإماراتية.

كما جرى إنشاء المؤسسات التي تضمن حمايتها، وتقف على رأس هذه المؤسسات جمعية الإمارات للملكية الفكرية التي حققت الكثير من الإنجازات لجهة حماية حقوق الملكية الفكرية محلياً وعربياً وعالمياً، عبر تعزيز الوعي بمفهوم وتطبيقات وضوابط حماية الملكية الفكرية.

وتحتفي الجمعية بهذه المناسبة العالمية بحزمة فعاليات أقيمت تحت شعار: «الملكية الفكرية وأهداف التنمية المستدامة بناء مستقبلنا المشترك بالابتكار والإبداع»، فيما نجح المركز التدريبي التابع لها في تدريب أكثر عن 17358 منتسباً ضمن الورش والدورات التدريبية التي يقدمها المركز، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتطويرية مثل برنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية، بمشاركة 23 منتسباً في 15 زيارة ميدانية عالمية، وتقديم 7 مشاريع ابتكارية رائدة، فيما تم تخريج 86 مشاركاً ضمن دبلوم خبير ملكية فكرية.

كما وقعت الجمعية 64 مذكرة تعاون مع جهات دولية وإقليمية ومحلية لخدمة أهداف الجمعية في حماية الملكية الفكرية.

وأسهمت جهود جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في تحسين المرتبة العالمية لدولة الإمارات في تقارير التنافسية ذات الصلة بالملكية الفكرية.

وقال اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون التميز، رئيس جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إن الإمارات من أولى الدول التي حرصت على إصدار تشريعات منظمة للملكية الفكرية وحققت إنجازات نوعية في هذا الإطار، مؤكداً أن الجمعية تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات التي تعكس رؤيتها وتحقيق رسالتها في جعل دولة الإمارات من الرواد في حماية الملكية الفكرية على مستوى العالم.

وتعمل الجمعية على الارتقاء بقطاع الملكية الفكرية في الدولة، والنهوض بمعارف المجتمع والقطاع الخاص والمعنيين من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وترتقي برعاية العاملين في المجال، وتعزيز الوعي والثقافة المؤسسية والمجتمعية حول مفهوم وتطبيقات وضوابط حماية الملكية الفكرية، علاوة على المشاركة في المحافل الدولية والإقليمية ذات العلاقة بالملكية الفكرية وجذب واستقطاب الفرص التنافسية للدولة. كما أسهمت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، في تحسين المرتبة العالمية لدولة الإمارات في تقارير التنافسية ذات الصلة بالملكية الفكرية بفضل نشاطاتها ودورها الحيوي.

وتقوم الجمعية بحملات توعية لطلاب المدارس والجامعات حول الملكية الفكرية، من خلال برنامج سفراء المدارس للملكية الفكرية الذي استفاد منه آلاف الطلاب، كما كان لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الدور الفعال في مراجعة وتعديل التشريعات المتعلقة بقانون الملكية الفكرية الإماراتي والتطورات الأخيرة التي أحدثت في قانون حق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع.

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