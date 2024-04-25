الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتجاوز 2.5 تريليون دولار مطلع 2024

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج تجاوزت 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.

وأوضح أن قيمة الأصول الإماراتية في الخارج تنمو بنسبة تصل إلى 10 % سنوياً، بحسب رصد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج. وأضاف أن الاستثمارات الإماراتية موجودة حالياً في 90 دولة حول العالم، وأن رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين يلقون ترحيباً كبيراً، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط. وأفاد بأن دولة الإمارات لا تقوم فقط بتصدير الأموال ولكن تصدر قيمة المعرفة والإدارة، مشيراً إلى أن الشركات الإماراتية حققت نجاحات كبيرة بالاستثمار في إدارة الموانئ وفي الاتصالات وغيرهما.

وأكد أن الشركات الإماراتية مثل أدنوك، واتصالات، وماجد الفطيم، وموانئ دبي، موانئ أبوظبي، وغيرها، لها ثقلها في العالم كله وأصبحت «براند» عالمياً. وقال: «لله الحمد.. الإمارات تنشر الخير أينما ذهبت والاستثمارات الإماراتية بالخارج تعيش مرحلة ازدهار بفضل السمعة الطيبة التي تحظى بها الإمارات»، وأضاف الجروان أن الإمارات احتلت المركز الأول في المنطقة عربياً والثاني عالمياً في الاستثمار في الفرص الجديدة.

الصناديق السيادية

وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج مقسمة بين الصناديق السيادية مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وجهاز الإمارات للاستثمار، وأبوظبي القابضة «ADQ»، حيث تمتلك الدولة نحو 7 صناديق سيادية، بالإضافة إلى الشركات الحكومية وشبه الحكومية والبنوك الإماراتية، والعديد من الشركات العائلية والخاصة.

وأشار إلى أن الصناديق السيادية الإماراتية بدأت منذ قيام الدولة وشكلت داعماً أساسياً ورافداً للاقتصاد الوطني في الداخل، واليوم الصناديق الإماراتية تنعم باستقرار ونمو في الخارج وتحظى باحترام المنظمات الاقتصادية العالمية والمجتمع الدولي.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن دولة الإمارات وعلى مدار 5 عقود امتلكت أذرعاً استثمارية مؤثرة في كثير من دول العالم، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة انطلقت الشركات الوطنية والمستثمرون الإماراتيون وأسهموا في تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري مع الدول الجوار وتوسيع نطاق التواجد الاقتصادي والتجاري للشركات الإماراتية حول العالم.

وأكد الجروان أن الإمارات تتبنى استراتيجية علمية واضحة في اختيار المناطق والبلدان التي تحمل أهمية استراتيجية تنموية، بهدف الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك البلدان والمساهمة في التنمية الاقتصادية بها، مشيراً إلى الاستثمارات الكبيرة في جمهورية مصر العربية وغيرها من دول المنطقة.

تعاون

وأكد أن الإمارات تسعى من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، وتحقيق التنمية المستدامة والمتبادلة. وأضاف: لدى الإمارات وضوح في توجهاتها المستقبلية ورؤية اقتصادية ثاقبة، ونحن نركز على قارتي آسيا وأفريقيا وعلى المنطقة العربية.

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