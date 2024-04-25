إنجازات نوعية لقطاع السياحة ترسخ الإمارات وجهة عالمية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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نجح القطاع السياحي بالإمارات في تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية، وزيادة مطردة لأعداد السياح، وحجم الإنفاق وإيرادات الغرف الفندقية، الأمر الذي يؤكد أن القطاع يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات السياحية 2031.

وحافظت الدولة خلال عام 2023 على ريادتها الإقليمية والعالمية كوجهة سياحية متميزة تلبي كافة أذواق السائحين، ومكان مفضل للحياة والعمل والزيارة، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة، وأمنها واستقرارها، وموقعها الاستراتيجي، وفعاليتها المتنوعة، ما عزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية.

وأولت الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع السياحي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الوطني، ورافداً هاماً في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، ومن هذا المنطلق أطلقت الدولة مشاريع فريدة ومبادرات سياحية بهدف دعم نمو وريادة القطاع السياحي، واستقطاب السائحين من جميع أنحاء العالم، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات السفر والسياحة والطيران، وجذب المزيد من الشركات السياحية العالمية لأسواق الدولة.

وأظهرت بيانات القطاع السياحي في الدولة ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 43.5 مليار درهم خلال عام 2023 بنسبة نمو 15 % مقارنة بعام 2022، وزيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى 28 مليون نزيل خلال عام 2023 بنسبة نمو بلغت 11 % مقارنة مع عام 2022، وبإجمالي 97.3 مليون ليلة فندقية، كما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75.4 % خلال عام 2023 مقارنة بـ 71.2 % خلال عام 2022، والذي يمثل أعلى المعدلات المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.

وتشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال عام 2023 تجاوز جميع الأرقام القياسية التي حققها في 2022 ، ويتوقع «المجلس» أن يستمر القطاع في النمو بوتيرة سريعة في عام 2024، حيث من المتوقع أن يصل المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 236 مليار درهم، وستزداد الوظائف بأكثر من 23.500 وظيفة لتصل إلى ما يقرب من 833 ألف وظيفة.

وتؤكد كافة مؤشرات أداء القطاع السياحي في دولة الإمارات أن القطاع يسير بخطوات ثابت نحو تحقيق استراتيجية الإمارات للسياحة 2031، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال جذب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية إضافية، ومضاعفة عدد السائحين إلى 40 مليوناً بمساهمة إجمالية متوقعة تبلغ 450 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.

ونجح القطاع السياحي بالدولة في تعزيز مكانته في مقدمة المراتب في تقارير التنافسية العالمية لعام 2023، التي أظهرت قوة ومكانة اقتصاد دولة الإمارات الذي يتمتع بقدرات تنافسية استثنائية أهلته ليكون حاضراً بقوة لمنافسة الاقتصادات المتقدمة على المراتب العشر الأولى في مؤشرات التنافسية، حيث حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات إنفاق السياح، والبنية التحتية الأساسية، ومعدلات التوظيف وقوانين الهجرة وغيرها.

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