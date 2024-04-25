فتح جميع الطرق العالقة في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، إعادة فتح جميع الطرق التي كانت عالقة بمدينة الشارقة وعليه تم إزالة خيمة التبرعات بجانب مسجد الملك فيصل، بعد عودة الحياة لطبيعتها علماً بأن جميع قنوات التبرعات الرسمية مفتوحة عبر منافذها المعلن عنها من الجهات الحكومية.

وشهدت الفترة الماضية مشاركة الكثير من المتطوعين بمركز الشارقة للتطوع، بالتعاون مع الجهات المختصة بالإمارة، في المساهمة في إزالة مخلفات الأمطار وتوزيع المواد الغذائية ومياه الشرب لبعض الأسر المتضررة.

وقال أحمد حسن ميرزا، منسق البرامج التطوعية بمركز الشارقة للعمل التطوعي التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، إن القيادة الرشيدة للدولة تحرص على دعم القيم الإنسانية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي الراسخة والمتجذرة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

وأضاف منسق البرامج التطوعية، أن المتطوعين والمتطوعات شاركوا في الأعمال التطوعية، وما زالوا يسهمون في درء آثار الأمطار، من خلال تقديم توزيع الوجبات الغذائية، ومياه الشرب، والأدوية، والأدوات الصحية، خصوصاً للأطفال وكبار المواطنين، والمشاركة مع فرق الطوارئ، ومنها القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدفاع المدني بالإمارة، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المتطوعين نقلوا المواد الغذائية وخلافها إلى الأسر، وأسهموا بطرق فعالة في التخفيف عنهم، إضافة إلى المشاركة مع فرق الطوارئ المختصة في الكثير من الأعمال، لافتاً إلى أن المساهمة الكبيرة من المواطنين في الأعمال التطوعية نابعة من السمات الرائعة والمتميزة في الشخصية الإماراتية، والمبادئ الملهمة من القيادة الرشيدة التي هيأت الظروف للمشاركة في الأعمال التطوعية والإنسانية لإبراز طاقاتهم في العمل التطوعي، وعكس الصورة الحضارية التي تتميز بها الدولة الرائدة عالمياً في هذا المجال، وغيره من المجالات الإنسانية الأخرى.

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