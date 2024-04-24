«دبي الخيرية» تستعرض مشاريعها وحصالاتها الذكية ومنصتها على الميتافيرس في «ديهاد»

المصدر: دبي - البيان

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تعرض جمعية دبي الخيرية مبادراتها ومشاريعها الإنسانية والإغاثية وخدماتها الذكية، خلال مشاركتها في الدورة العشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2024»، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومنذ الساعات الأولى لافتتاح معرض ومؤتمر «ديهاد 2024»، الذي تشارك فيه جمعية دبي الخيرية باعتبارها الراعي الذهبي، شهد جناح «دبي الخيرية» استقبال العديد من الضيوف والزائرين من المسؤولين ورجال الأعمال والوفود الإعلامية والعاملين بالجمعيات والمؤسسات الخيرية المحلية والدولية المشاركة، حيث استعرض القائمون على الجناح من خلال الأفلام والشروحات حصالات الجمعية الذكية المبتكرة ومنصتها على الميتافيرس، وبعض المشاريع والمبادرات التي نفذتها الجمعية داخل وخارج الإمارات ذات الطابع الإغاثي والتنموي المستدام.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «إن مشاركة الجمعية في المعرض تأتي تحت شعار (الابتكار والاستدامة في العمل الخيري)، وذلك في إطار حرصنا على الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تحويل مفهوم الابتكار إلى أسلوب عمل وثقافة مؤسسية مستدامة، ومساهمةً في تعزيز المكانة الرائدة للدولة في الخارطة العالمية في المجال الإنساني والإغاثي، ولتظل الإمارات في مقدمة الدول الداعمة للأعمال الإنسانية والخيرية من خلال أعمال وأفكار مبتكرة».

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية أن الجمعية طورت برامجها ووسائلها كي يواكب أداؤها توجيهات قيادتنا الرشيدة بإيجاد الحلول الذكية للخدمات، فأطلقت الجمعية حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال NFT، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن إطلاق تطبيق دبي الخيرية الذكي.

وأضاف أحمد السويدي: «ابتكرت (دبي الخيرية) الحصالة الذكية وأطلقتها في شهر أكتوبر 2022، وقد تم تصميمها بطريقة عصرية تواكب مسيرة التحول الذكي في المجتمع، وتوفر خاصية التبرع عبر كل من (جوجل بي، وأبل بي، وإي بي، وبوابة حكومة دبي الذكية، والرسائل النصية، والعملات الرقمية المشفرة)، ولدينا خطة لتوزيعها بدلاً من الحصالات التقليدية المنتشرة في المراكز التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة، وهي أكثر أمناً وسهولة وسرعة في التبرع، وتواكب التطورات التكنولوجية، وتعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارات».

وذكر أحمد السويدي أن الجمعية بنهاية عام 2022 وبداية عام 2023، استقبلت 5734 عملية تبرع من خلال حصالاتها الذكية عبر (جوجل بي، وأبل بي، إي بي، والعملات المشفرة). وتمت 2281 عملية تبرع من خلال الروابط الذكية، كما تلقت الجمعية 7509 عمليات تبرع عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

وستعقد «دبي الخيرية» في جناحها الخاص بقاعة الشيخ راشد، منصة H01، غداً ورشة بعنوان (قواعد الابتكار)، ويقدمها الخبير الاستراتيجي بالجمعية الدكتور محمد سعيد.

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