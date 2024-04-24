جائزة زايد للاستدامة توفر فحوصات طبية في كوستاريكا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت مبادرة «ما بعد 2020»، المبادرة الإنسانية التابعة لجائزة زايد للاستدامة، التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الاستدامة والعمل الإنساني، عن أحدث مشاريعها في كوستاريكا لإتاحة الوصول إلى فحوصات تصوير الثدي الشعاعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي بهدف دعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه لدى النساء في المجتمعات المتضررة.

وسيعزز المشروع فرص حصول النساء على رعاية صحية عالية الجودة في المنطقة من خلال إجراء ما يصل إلى 8,000 من فحوصات التصوير الشعاعي للثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تم توفيرها في مركز خوان بابلو الثاني الطبي في كارتاغو، مع خطط لتوفير هذه الفحوصات في مرافق إضافية مستقبلاً.

ولتغطية المناطق ذات الوصول المحدود إلى الرعاية الصحية في كوستاريكا، تم نشر وحدة صحية متنقلة ومتطورة مملوكة ومدارة من قبل مركز تقارير الأشعة عن بعد (CENRAD) الذي غطت خدماته 840 امرأة في 13 موقعاً منذ يناير 2024.

تم تنفيذ المشروع في كوستاريكا من قبل الشركة الأرجنتينية الفائزة بجائزة زايد للاستدامة لعام 2022 «ماموتيست»، وهي إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التكنولوجيا الصحية.

وقالت روضة العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية كوستاريكا: «يعكس المشروع الذي نفذته مبادرة «ما بعد 2020» في كوستاريكا عمق علاقات التعاون بين الإمارات وكوستاريكا. ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز رخاء ورفاه 8,000 امرأة سنوياً، وخاصة في المجتمعات المتضررة في كوستاريكا».

من جانبها، قالت الدكتورة لمياء نواف فواز، مدير إدارة جائزة زايد للاستدامة: «يعكس هذا المشروع الذي نفذته مبادرة «ما بعد 2020» في كوستاريكا بالتعاون مع شركائها الجهود الإنسانية لدولة الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة بتعزيز التنمية المستدامة عالمياً».

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