شركات إدارة المجمعات السكنية تقدم مجموعة من الخدمات المجانية للمتضررين من الظروف الجوية الطارئة

المصدر: البيان

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في إطار آليات الاستجابة السريعة للتعامل مع أثار الظروف الجوية الطارئة وبالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تعلن جميع شركات إدارة المجمعات السكنية التزامها بتقديم الخدمات التالية بدون أي رسوم إضافية:

-توفير سكن بديل للمتضررين

-تقديم المواد الغذائية للسكان المتضررين في المجمعات السكنية

-توفير خدمات التعقيم ضد الحشرات

-توفير خدمات أمنية للأبنية السكنية

-التنسيق من أجل تسهيل اجراءات عودة السكان لوحداتهم العقارية

-توفير خدمات التنظيف الداخلية

-متابعة أي أضرار وقعت ضمن فترة التأمين

-المساعدة في تقييم الأخطار والأضرار داخل الوحدات العقارية

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