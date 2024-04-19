فائزون: «زايد للاستدامة» تعزز مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد فائزون بجائزة «زايد للاستدامة» أن الجائزة تعد تكريماً من الإمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية، تقديراً لجهودها وحلولها المبتكرة في دعم الاستدامة ودفع عجلة التنمية المستدامة الشاملة وتعزيز العمل المناخي العالمي من أجل مستقبل مستدام للجميع.

وقال الفائزون، على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل المنعقدة في أبوظبي، إن الجائزة تعزز جهود التقدم نحو التنمية المستدامة وخدمة البشرية، وتمكين المبتكرين ورواد الأعمال والشباب وتحفيزهم على إحداث فارق إيجابي في حياة ملايين الأشخاص حول العالم عن طريق تطبيق حلول مستدامة، تمتلك مقومات التأثير والابتكار والأفكار الملهمة.

وأشاروا إلى أن الجائزة ترسخ إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجهوده في مجالات العمل الإنساني وتحقيق الاستدامة، لافتين إلى أن الجائزة مكنتهم من تقديم مزيد من الحلول المبتكرة في مجال الاستدامة وتوسيع نطاق تأثيرهم الإيجابي على مستوي العالم.

وقالت كارول سلوتويج، الشريك المؤسس لـ«كيلب بلو» والفائزة بالجائزة العام الماضي، إنه على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، لعبت جائزة زايد الاستدامة دوراً محورياً في تسليط الضوء على الشركات التي لا تهدف فقط إلى النجاح تجارياً ولكن تسعى أيضاً جاهدة لإحداث تأثير إيجابي كبير على البيئة. وأضافت أن الجائزة تعكس التزام الإمارات بالتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحقيق رؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم العمل الإنساني والاستدامة.

من جانبه، قال منصور هاميون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«بي بوكس» إن الفوز بجائزة زايد للاستدامة شكل علامة فارقة في مسيرة الشركة بعدما عززت الجائزة من حضورنا ومصداقيتنا على مستوى العالم وساعدتنا في توسيع نطاق تأثيرنا.

من جهتها قالت أنجيلا هومسي، الشريك المؤسس لـ«إغنايت باور»، إن الجائزة أحدثت تأثيراً كبيراً وممتداً لم يقتصر فقط على تسليط الضوء على الاحتياجات والحلول المتعلقة بالمستقبل المستدام للجنوب العالمي فحسب، بل مكننا أيضاً وبشكل مباشر من ربط أكثر من 80 مدرسة في المناطق الريفية بالطاقة الشمسية والإنترنت باستخدام أنظمتنا المتقدمة، ما أثر بشكل إيجابي على آلاف الطلاب والمعلمين والمجتمعات المحيطة.

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