الدولة تكثف الجهود لإزالة آثار الحالة الجوية

المصدر: متابعة - نورا الأمير وعصام الدين عوض ووام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجحت الجهات المختصة بالدولة في إزالة آثار المنخفض الجوي الذي شهدته العديد من مناطق الدولة في زمن قياسي، وتمكنت فرق الطوارئ بالبلديات من التعامل مع تقلبات الطقس منذ بداية المنخفض الجوي عبر سحب مياه الأمطار بالمضخات والمعدات اللازمة، وبذلت جهوداً استثنائية للتعامل مع الحالات الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة المناطق لضمان الحفاظ على السلامة العامة، فيما أعلنت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الدولة، وذلك بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجياً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصة شمالاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة تدريجياً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، وستبقى تلك الفرق مستمرة في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي، وستواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية مهامها في تأمين طرق وأماكن جريان المياه والأودية ومخارج السدود وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة، وصولاً إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية.

وثمنت الوزارة دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال المنخفض الجوي، مشيرة إلى أنها أسهمت في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية، من خلال الاستجابة المتكاملة التي اتسمت بالاستباقية والاحترافية وأسهمت بإيجابية كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع.

كما أشادت الوزارة بالدور الإيجابي للمسؤولية المجتمعية والتي أكدها وعي الجمهور ودوره الإيجابي خلال فترة مرور المنخفض الجوي، وذلك من خلال ثقته في أجهزة الدولة للتعامل مع الحالات الجوية الطارئة، ومتابعته للمستجدات من خلال قنوات الدولة الرسمية، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في التقيد بالإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.

بدورها، نجحت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة بفريق الطوارئ والتواجد البلدي، في إزالة آثار المنخفض الجوي الذي شهدته مدن الظفرة في زمن قياسي، وأصبحت الطرق مهيأة بنسبة 100 %.

وقامت فرق الطوارئ بالبلدية، بالتعامل مع تقلبات الطقس منذ بداية المنخفض الجوي من خلال سحب مياه الأمطار بالمضخات والمعدات اللازمة، كما تم فتح قنوات التصريف ونقل الأشجار التي تم اقتلاعها بفعل الرياح لتسهيل حركة المرور والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.

كما تعاملت فرق الطوارئ مع الحالات الطارئة على مدار الساعة، وتم رفع جاهزية وكفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة وتوفير بيئة آمنة.

وعبرت البلدية، عن شكرها وامتنانها إلى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وفرق الطوارئ والتواجد البلدي، على جهودهم ودعمهم في تحقيق التعافي السريع من آثار المنخفض الجوي.

طاقات

من جهتها، أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار جهودها في سحب تجمعات مياه الأمطار واحتواء تداعيات الحالة الجوية بأقصى الطاقات الممكنة والاستفادة من أسطول النقليات الذي تمتلكه للحد من أية أضرار وتعزيز انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على سلامة الجمهور وممتلكاتهم، إذ وفرت كادراً للعمل على مدار الساعة من دون توقف للانتهاء من الأعمال الميدانية على أكمل وجه في مناطق مدينة الشارقة كافة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة العليا لطوارئ الأمطار أن البلدية تعمل بأقصى الطاقات والتعامل مع تجمعات المياه الكبيرة التي تشهدها بعض المناطق في ظل غزارة الأمطار التي هطلت على الدولة وشهدتها الإمارة يوم أول أمس، مشيراً إلى أن البلدية استنفرت لجانها وكوادرها ورفعت حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي.

وأوضح الطنيجي أن البلدية وفرت فرق عمل في الميدان و65 دورية تؤدي أدواراً مجتمعية وإنسانية كمساعدة الأسر المتضررة من الأمطار ونقلها إلى وجهات معينة ومساعدة العالقين في تجمعات المياه بشوارع المدينة وقطر المركبات المتعطلة وتقديم أنواع أخرى من المساعدات، خاصة لكبار السن وفئات أخرى في المجتمع انطلاقاً من الدور المجتمعي والإنساني الذي تحرص البلدية على تأديته بجانب الأعمال الرئيسية في الميدان كسحب تجمعات المياه واحتواء الحالة الجوية وتداعياتها.

بدوره، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن الدائرة تسعى للحفاظ على سلامة سكان الإمارة وزوارها، وتأمين الوصول الأسهل والآمن للوجهات المنشودة خلال وقت قياسي، مشيداً بجهود 15 فريقاً ميدانياً يعملون بلا توقف منذ الساعات الأولى للحالة الجوية، لحل البلاغات بشكل فوري، والوصول للمواقع المحددة، إضافة إلى 65 مضخة و28 محطة ضخ، و173 مهندساً، كما تم إعداد خطة سنوية للتعامل مع الموسم المطري والحالات الطارئة، تشمل تشكيل الفرق الميدانية، وتوفير المضخات، وتجهيز أحدث التقنيات الحديثة، والمتابعة الآنية للمركز الوطني للأرصاد، والتأكد من التصريف المطري في كافة المناطق، والاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.

فرق عمل

وأكد أحمد طيب محمد مدير قطاع النقليات والخدمات العامة ببلدية أم القيوين، أن البلدية سارعت بسحب المياه من الأماكن المنخفضة، ومن الطرقات والدوارات، حيث شكلت فرق عمل للتعامل مع الحالة الجوية السائدة، كما تم توزيع الصهاريج والمضخات على الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار، إضافة إلى تخصيص خطوط لاستقبال المكالمات الطارئة التي ترد من الجمهور، مناشدة الجمهور بضرورة التقيد بالإجراءات التي ترد من الجهات المختصة، داعية في الوقت ذاته المقاولين والاستشاريين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة في المواقع الإنشائية، كما دعتهم إلى الإبلاغ عن الحالات الطارئة.

العمل والتعليم عن بُعد

بدورها، قررت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، استمرار العمل عن بعد لليوم الخميس 18 أبريل 2024، لجميع الموظفين بدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، بسبب تأثير المنخفض الجوي، وتُستثنى الوظائف التي تتطلب تواجد شاغليها في مقر العمل.

وقرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشارقة، وبالتنسيق مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، استمرار الدراسة (عن بُعد) لدى المدارس الخاصة بالإمارة اليوم 18 أبريل الجاري، نظراً لما ترتب من تأثير الحالة الجوية التي شهدتها الدولة.

كما أعلن مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، عن تمديد نظام التعليم (عن بُعد)، في كافة المدارس الخاصة في الإمارة اليوم وغداً 18 و19 أبريل 2024، لضمان جاهزية كافة المدارس الخاصة في الإمارة، وحفاظاً على سلامة الهيئتين الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز