"الإمارات للسرطان" تختتم برنامجها الرمضاني بتنفيذ أكثر من 30 مبادرة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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اختتمت جمعية الإمارات للسرطان برنامجها الرمضاني الذي حفل بأكثر من 30 مبادرة وفعالية استهدفت مرضى السرطان وذويهم، وغيرهم من الشرائح المجتمعية الأخرى. وأكد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان على أن الجمعية تمتلك سجلا حافلا في العمل الخيري والإنساني في خدمة المرضى والمصابين، وتسعى لمساعدة المحتاجين وزرع الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى وأسرهم. ويجتهد طاقم عمل الجمعية من أعضاء ومتطوعين على استكمال برامجها لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها والتي تتبلور بصفة رئيسية في دعم مرضى السرطان والتخفيف من آلامهم ونشر التوعية بالمرض، وبما يتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها الدائم للرعاية الصحية في الدولة.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان في حديثه لـ "البيان": "نعم، أستطيع القول بأننا اختتمنا ولله الحمد برنامجنا الرمضاني الذي حفل بالعديد من الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تجاوزت العدد ثلاثين. ومنها توزيع المير الرمضاني والتي تعكس في حد ذاتها مبادرة سامية تجسد حرص الجمعية على الالتزام التام بتعزيز جودة حياة مرضى السرطان والناجين وعائلاتهم، كما قمنا بزيارة كلية الطب في جامعة خليفة بأبوظبي وذلك في إطار السعي لتعزيز التعاون العلمي والبحثي، والتعريف في الوقت ذاته بأنشطة الجمعية وجهودها الرائدة في مجال دعم مرضى السرطان".

وأضاف:" ونظمنا بالتعاون مع بنك خدمات بنك الدم ومركز القطارة للفنون بمنطقة القطارة حملة للتبرع بالدم بهدف نشر ثقافة التبرع بالدم لتوفير الوحدات التي يحتاجها مرضى السرطان والحوادث المرورية والطوارئ. وشاركت الجمعية بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة ووزارة الداخلية ومصرف أبوظبي الإسلامي في تنظيم مبادرة إفطار صائم، من خلال توزيع وجبات الإفطار. وشاركنا أيضا بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في حملة رمضان أمان. وحرصنا في الوقت ذاته بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع المير الرمضاني في مقر الجمعية بفرعها في إمارة رأس الخيمة".

كما أوضح الشيخ الدكتور سالم بالركاض بأنه تزامنا مع يوم زايد للعمل الإنساني فقد نظمت الجمعية حفل إفطار جماعي للمصابين بالسرطان وأسرهم وذلك تحت رعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، لاسيما وأن يوم زايد للعمل الإنساني يجسّد مسيرة عطاء الإمارات، ونهجها الإنساني، الذي أرساه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك رصيدا لا ينضب من الخير، وجعل من دولتنا أيقونة العطاء العالمي، إلى جانب تنظيم سلسلة من المحاضرات التوعية والصحية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الطبية وتحدث فيها نخبة من الأطباء المتخصصين.

وأضاف: "كما أريد التنويه إلى نقطة مفادها إلى أنه قد عقدت جمعية الإمارات للسرطان، اجتماع الجمعية العمومية العادية في شهر رمضان بحضور مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي. وناقشنا الإنجازات التي تحققت في العام الماضي، والميزانية للسنة المالية المنتهية 2023، والموازنة للسنة المالية الحالية. كما عرضت الأنشطة والمبادرات والخطة المستقبلية.

واختتم الشيخ الدكتور سالم بالركاض حديثه مشيراً إلى أن جمعية الإمارات للسرطان شاركت أيضا مرضى السرطان وذويهم بتوزيع فوالة العيد عليهم، والتأكيد لهم أنهم ليسوا بمفردهم، وأن ثمة من يهتم بهم ويعمل على إسعادهم وإدخال البهجة في نفوسهم.

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