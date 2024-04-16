«نسائية دبي» تطلق «قرة عيني» لمضاعفة أعداد الأسر المواطنة وتمكينها

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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كشفت خولة سعيد النابودة نائبة رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي المشرفة العامة على إدارة التدريب والاستشارات، لـ«البيان»، عن إطلاق الجمعية برنامج «قرة عيني» المنبثق من المبادرة الوطنية «العرس الجماعي» الذي تنظمه الجمعية سنوياً تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

وأوضحت خولة النابودة أن البرنامج يأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الدعم الاجتماعي ورعاية المجتمع وتمكين الأسر الإماراتية في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، وتحت شعار (الأسرة أساس الوطن)، بهدف تكوين أسر مستقرة، وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها ومتمسكة بهويتها وجاهزة ومتأهبة ومؤهلة لمتطلبات المستقبل.

وقالت خولة النابودة: إن «نسائية دبي» تحرص على الإسهام في دعم رؤية حكومة دبي لضمان تحقيق مستهدفات وطموحات الأجندة الاجتماعية المستدامة والمبادرة التنموية الضخمة، ومن أبرزها بناء أسرة إماراتية متماسكة ومسؤولة تنعم بالاستقرار في ظل الحياة المعاصرة عبر عدد من المبادرات المتميزة التي تدعم هذه الأهداف وبذلك مضاعفة عدد الأسر الإماراتية، مؤكدة أن سياسة الجمعية ونهجها التكامل واندماجها في مشروعات ومبادرات وأنشطة، تصب في هذا الهدف السامي.

تحفيز الشباب

وأضافت: من هذا المنطلق تبنت جمعية النهضة النسائية بدبي متمثلة في إدارة التدريب والاستشارات مشروع برنامج «قرة عيني» الذي يهدف إلى التشجيع على الإنجاب ورفع نسبة المواليد وإسعادهم، وذلك ضمن مظلة المبادرة الوطنية (العرس الجماعي) التي تهدف إلى تحفيز الشباب والشابات المشاركين في الأعراس بجميع نسخها الجماعية والتراثية على سرعة الإنجاب وزيادة عدد أفراد الأسر الإماراتية.

وعن أهداف البرنامج، أوضحت عفراء الحاي مبارك مديرة إدارة التدريب والاستشارات الأسرية في جمعية النهضة النسائية بدبي، أنها تتمثل في 5 نقاط رئيسة وهي: التشجيع على الإنجاب باحتسابه ركيزة لاستدامة التنمية في الإمارات، وتحقيق التلاحم الاجتماعي بين أبناء المجتمع الإماراتي، وتعزيز التوازن الاجتماعي والنفسي والاقتصادي والصحي للأسرة الإماراتية، وتقديم خدمات استشارات أسرية وصحية للأمهات والمواليد، وقياس نسبة المواليد في مبادرة العرس الجماعي التي تم إطلاقها منذ 10 سنوات للتأكيد على نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.

منح وهدايا

وأفادت بأن البرنامج بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، يسعى إلى تقديم حوافز وهدايا مالية وعينية وصحية ضمن فئتين رئيستين وهما: فئة المواليد الجدد لكل نسخة عرس جماعي ويتم تطبيقها سنوياً بعد مضي عام كامل على كل عرس باختيار (3) مواليد يتم صرف منحة مالية لأول مولود ومبالغ رمزية لبقية المواليد إلى جانب هدايا عينية، وفئة الأسر المشاركة في العرس الجماعي على مدى (10) سنوات على حسب 4 أنواع وهي: الأسر الأكثر إنجاباً بـ(5) أبناء فأكثر لكل أسره، والأسر التي لديها أبناء من أصحاب الهمم، والأسر التي أنجبت توائم، وأخيراً التي لديها أطفال موهوبون.

اليوبيل الذهبي

وأفادت بأنه سيتم تكريم الأسر الأكثر إنجاباً والذين تم تزويجهم في شهر أكتوبر من السنة الماضية 2023، وذلك في نوفمبر المقبل من السنة الجارية 2024، تزامناً مع إتمام الجمعية يوبيلها الذهبي.

ولفتت إلى أن الجمعية نظمت حتى اليوم 23 عرساً جماعياً وتراثياً فتم تزويج 490 شاباً وشابة، مشيرة إلى أنها ستقوم بعمل إحصاء لعدد المواليد لهذه الأسر منذ انطلاق المبادرة للوقوف على عوائق عدم إنجاب بعض الأسر ودعمها طبياً ومادياً وغير ذلك، إضافة إلى الوقوف على عدد الأسر التي حدث فيها شقاق أو انفصال لرأب صدعها وإعادة المياه لمجاريها بينها.

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