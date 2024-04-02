«كهرباء دبي» تبحث التعاون في قطاعي المياه والطاقة مع قنصل عام المملكة المتحدة

المصدر: دبي ـ البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أوليفر كريستيان، قنصل عام المملكة المتحدة في دبي حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسات والشركات البريطانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير بقنصل عام المملكة المتحدة مستعرضاً المبادرات والمشروعات الرائدة والمبتكرة التي تنفذها الهيئة لتعزيز الاستدامة ومسيرة الاقتصاد الأخضر، تحقيقاً لرؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، حيث تسعى الهيئة لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتسريع وتيرة تحول الطاقة إلى اقتصاد أخضر ودائري ومستدام، بما يتواءم مع التحول العالمي في قطاع الطاقة من خلال الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.

جهود

وأكد معالي الطاير أن الهيئة تركز جهودها بشكل متزايد على إزالة الكربون وتعزيز العمل المناخي، حيث تضع أهدافاً طموحة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.

وتقدم خدماتها لأكثر من مليون و200 ألف متعامل في دبي وفق أعلى معايير الجودة والتوافرية والكفاءة، وبنهاية عام 2023، بلغت القدرة الإنتاجية للهيئة 15.7 جيجاوات من الكهرباء و495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وضمن التزامها بتحقيق طموحات دبي للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تواصل الهيئة تطوير مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وبلغت قدرته الإنتاجية بنهاية العام الماضي 2,627 ميجاوات، وبحلول عام 2030، ستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5,000 ميجاوات بتقنيتي الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.

مقارنات معيارية

وعلى صعيد المقارنات المعيارية، لفت معالي الطاير إلى أنه في عام 2023، جاءت الهيئة في المركز الأول عالمياً في أكثر من عشرة مؤشرات أداء رئيسية في مجال عملها، وتفوقت على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، ففي عام 2023 كانت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة الأدنى عالمياً، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكة الكهرباء 2 % مقارنة مع 6 ـ 7 % في أوروبا والولايات المتحدة، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6 % مقارنة مع نحو 15 % في أمريكا الشمالية.

وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي في عام 2023 متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، لتحطم الهيئة بذلك الرقم العالمي الذي حققته في عام 2022 والذي بلغ 1.19 دقيقة، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أبدى أوليفر كريستيان اهتمامه بالتعاون مع الهيئة في مشروعاتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، مثنياً على العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وجهود الهيئة الحثيثة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي.

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