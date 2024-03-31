«الفجيرة للموارد الطبيعية» تنفذ مبادرات خيرية

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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نظمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حزمة من المبادرات، تزامناً مع يوم زايد للعمل الانساني، وتكريماً لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وجهوده المتأصلة في العطاء والعمل الإنساني، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل، ويأتي ذلك في إطار استراتيجيتها في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخاً لثقافة العطاء والتآزر المجتمعي.

وجبات إفطار

ولفت المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، إلى أن مبادرات المؤسسة تمثلت في قيام فريق التطوع المؤسسي بتوزيع أكثر من 300 وجبة «كسر الصيام» على السائقين في الشوارع والتقاطعات، كما قامت المؤسسة بتنظيم موائد إفطار جماعي للعمال في مراكز خدماتها، مستهدفة أكثر من 1000 فرد.

بالإضافة إلى توزيع 2592 وجبة إفطار يومياً منذ بدء الشهر الفضيل على سائقي الشاحنات المارة عبر مراكزها، كما شارك فريق التطوع في تجهيز وتعبئة أكثر من 600 وجبة ضمن حملة «رمضان أمان»، واستكملت المؤسسة فعالياتها بطرح مسابقة رمضانية عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

احتفاء

وأكد المهندس علي قاسم، أن احتفاء المؤسسة بهذه المناسبة يعكس تلاحم المجتمع الإماراتي حول القيادة الرشيدة لإحياء ذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كما يمثل تعبيراً عن مشاعر الوفاء لمسيرته الاستثنائية في العطاء، مشيراً إلى أن المؤسسة تضع المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياتها.

وتأتي مبادراتها خلال شهر رمضان في إطار الجهود الخيرية التي تعزز وترسخ قيم مجتمعنا الموروثة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وأضاف أن تعاون المؤسسات الحكومية مع المؤسسات الخيرية يعكس مدى تمسك المجتمع بهذه القيم الانسانية التي تسهم في بناء جيل يؤمن بمبادئ العطاء.

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