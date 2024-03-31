«دبي للإعلام» تعزّز قيم التكافل والتراحم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي للإعلام»، عن مشاركة فرق عملها في فعاليات مبادرة «رمضان أمان»، التي تنظمها جمعية الإحسان الخيرية بهدف توزيع وجبات الإفطار على السائقين ومستخدمي الطرق قبل أذان المغرب في التقاطعات المرورية المهمة والأماكن المزدحمة، بهدف الحد من الحوادث المرورية والسرعة الزائدة.

وتسعى الحملة في الوقت نفسه، لتوعية سائقي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد السير، والحفاظ على أرواح الصائمين، عند قيادتهم مركباتهم قبيل موعد الإفطار، إضافة إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي. ويأتي ذلك في إطار التزام «دبي للإعلام» بمسؤوليتها المجتمعية، وجهودها الهادفة إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

حرص

وأكد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ «دبي للإعلام» ، حرص المؤسسة على دعم كافة المبادرات الخيرية الهادفة إلى تعزيز قوة منظومة العمل الإنساني.

وقال: «تعكس حملة «رمضان أمان» ما يتمتع به المجتمع المحلي من قيم إنسانية وعطاء وتكافل، كما تبرز منظومة عاداتنا وتقاليدنا التي تحثنا على ضرورة البذل والعطاء ونشر الرحمة بين أفراد المجتمع، إلى جانب حماية مستخدمي الطرق العامة».

استثمار

وأشار الملا، إلى أن الحملة تشجع على استثمار الطاقات المحلية في دعم العمل الخيري، انسجاماً مع النهج الذي أرساه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ترك إرثاً كبيراً من العطاء شمل أهل الإمارات والمقيمين على أرضها، وامتد عطاؤه، ليعم العالم شرقه وغربه.

مسؤوليات

ولفت محمد سليمان الملا، إلى أن دعم «دبي للإعلام» للحملة يأتي في سياق التزاماتها بمسؤوليتها المجتمعية ودعم العمل الخيري والإنساني، لاسيما في ظل شهر رمضان المبارك الذي يمثل مناسبة لزيادة العطاء وتعزيز معاني التراحم بين أفراد المجتمع، معبراً عن اعتزاز «دبي للإعلام» بشراكتها مع جمعية الإحسان الخيرية في دعم هذه المبادرة التي تمكنت عبر السنوات الماضية من تحقيق نجاح لافت.

تفاعل

وأشاد الملا، في الوقت نفسه، بمشاركة طواقم عمل «دبي للإعلام» في كافة المبادرات والحملات الإنسانية وتفاعلهم معها، منوهاً إلى أن «دبي للإعلام» تشجع موظفيها على الانخراط في كافة أشكال العمل التطوعي، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تنسجم مع أهدافها الرامية إلى تشجيع الممارسات المسؤولة في بيئة العمل، ونشر ثقافة الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.

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